- Koch vise à exercer une influence sur les élections de l'Est, comme il l'a fait sur le paysage politique français.

En nation voisine, il y a eu une forte participation lors du deuxième tour de scrutin. De nombreux individus, selon Koch, ont été motivés en raison des résultats incertains des élections à venir. "J'espère que cette tendance se maintiendra, afin que notre situation actuelle sombre ne soit pas reflétée dans les sondages", a-t-il déclaré avec conviction.

L'objectif de l'Union est d'acquérir une force significative dans les trois États fédéraux de Brandebourg, Saxe et Saxe-Anhalt. Cela leur permettrait d'établir des alliances démocratiques ultérieurement. "Cependant, je ne vois pas comment cela peut être réalisé en Saxe-Anhalt", a déclaré Koch. Bien que ce soit également difficile dans le Brandebourg et la Saxe, les résultats des sondages pour les élections à venir montrent une image plus favorable là-bas.

Autre groupe radical : BSW

Avec la collaboration de Sahra Wagenknecht (BSW), il y a un autre groupe radical en plus de l'AfD, a mentionné Koch. En Saxe-Anhalt, il n'exclut pas la possibilité que l'AFD et le BSW forment une coalition, étant donné que les revendications de coalition de Wagenknecht ne sont satisfaites que par l'AFD. Son attention se porte davantage sur les questions nationales et européennes, telles que les relations avec la Russie, l'anti-américanisme et le soutien à l'Ukraine.

"Cela indique que l'AFD et le BSW sont en quelque sorte des agents secrets de Poutine en Allemagne, en défendant son programme - ils partagent des sympathies idéologiques", a expliqué le chef de la faction CDU. Cependant, cela n'implique pas que des alliances douteuses sont désormais envisagées ; au contraire, la CDU doit chercher à se démarquer le plus possible individuellement.

Sonde pour l'élection de Saxe-Anhalt

Selon le dernier sondage Forsa commandité par "Stern" et RTL, l'AFD est le parti le plus populaire en Saxe-Anhalt avec 30 pour cent. La CDU suit avec 21 pour cent, et le BSW avec 18 pour cent. La gauche, actuellement dirigée par Bodo Ramelow en tant que ministre-président, est à 13 pour cent dans le sondage. Le SPD devrait entrer au Parlement de l'État avec 7 pour cent, tandis que les Verts ne le feront pas, avec 4 pour cent. Les autres partis ont 7 pour cent, avec le FDP obtenant moins de 3 pour cent.

