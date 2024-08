- Koch affirme que les progrès vers le budget 2025 sont en place

Le chef de la faction CDU en Schleswig-Holstein estime que l'actuelle administration noire-verte de l'État suit la bonne direction avec son plan budgétaire 2025, malgré les importantes mesures de réduction des coûts. "Nous ne sommes pas simplement confrontés à des temps difficiles, il est impossible de combler un trou d'un milliard d'euros dans le budget de l'État du jour au lendemain", a expliqué Tobias Koch à l'agence de presse allemande.

Le gouvernement de l'État prévoit de présenter un projet de budget pour l'année prochaine en septembre, avec des économies de 200 millions d'euros. Cette réduction progressive du déficit est la préférence de Koch. "Je ne vois pas d'autre option", a-t-il déclaré. Éliminer un milliard d'euros d'un coup serait trop difficile pour la situation financière de l'État.

Cependant, Koch n'a pas encore fourni de détails sur les plans d'économies précis. Il a cependant souligné : "Si vous examinez notre État, vous remarquerez combien la coalition parvient à prendre de telles décisions et à les maintenir secrètes. C'est en totale opposition avec le gouvernement fédéral."

ReceSSION ÉCONOMIQUE

Selon Koch, le manque de revenus n'est pas dû à des taux d'imposition bas, mais plutôt à l'absence de croissance économique. La mauvaise performance économique est visible dans les recettes fiscales de l'État. Si les recettes ne peuvent pas suivre les dépenses croissantes, il y a un problème.

Pour résoudre ce problème et encourager la croissance, Schleswig-Holstein se concentre sur l'attraction d'entreprises neutres en carbone. "C'est une occasion fantastique pour le Schleswig-Holstein et j'espère que cela conduira à une croissance économique et à une augmentation des recettes", a déclaré Koch. "De cette manière, nous avons une chance de nous sortir du piège par nos propres moyens."

La stratégie budgétaire de la faction CDU pour le Schleswig-Holstein repose sur des économies progressives pour réduire le déficit, car Koch estime qu'éliminer un milliard d'euros d'un coup serait financièrement irréalisable. La concentration du gouvernement de l'État sur l'attraction d'entreprises neutres en carbone est une mesure budgétaire visant à favoriser la croissance économique et à améliorer les recettes.

Lire aussi: