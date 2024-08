- Kloses Nuremberg est attaqué par l'Azerbaïdjan.

L'entraîneur de Nürnberg, Miroslav Klose, se réjouit de l'arrivée d'un nouveau attaquant. Le club allemand de deuxième division a signé le attaquant central azerbaïdjanais Mahir Emreli. La durée du contrat n'a pas été révélée.

À 27 ans, Emreli a joué précédemment pour Dinamo Zagreb en Croatie. Il a disputé 48 matchs internationaux pour l'Azerbaïdjan, marquant six buts et réalisant trois passes décisives.

Selon 1. FC Nürnberg, l'attaquant est actuellement en convalescence suite à une blessure à la cheville et ne sera pas immédiatement disponible pour le club. Nürnberg affrontera FC Schalke 04 ce samedi après sa défaite 2:3 en ouverture de la deuxième division contre Karlsruhe SC.

Emreli est impressionné par le club

"Nous avons délibérément choisi ce transfert car nous sommes convaincus de sa qualité : Mahir est un attaquant expérimenté internationalement qui a prouvé à ses précédentes stations qu'il sait où se trouve le but. Le fait que nous, en tant que 1. FC Nürnberg, ayons réussi à signer un joueur de cette catégorie nous rend fiers. Nous sommes impatients d'accueillir Mahir et nous ferons de notre mieux pour le soutenir dans son processus de récupération", a déclaré le directeur sportif de Nürnberg, Joti Chatzialexiou.

Emreli a déclaré : "J'ai délibérément choisi de faire le pas en Allemagne. Au cours des derniers jours, j'ai déjà pu me faire une bonne idée des installations et de l'environnement, et je ferai tout pour revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Je trouve les conditions idéales pour ma rapide récupération au club."

