- Klose exprime son mécontentement face à la situation moins que désirable de Nuremberg.

Miroslav Klose est toujours sous le coup de leur défaite contre Magdebourg. Même une nuit s'est écoulée, et cette défaite cuisante n'a pas encore quitté son esprit. Le champion de la Coupe du Monde 2014 a exprimé ses sentiments après leur défaite 0-4 (0-1) en 2ème Bundesliga, en déclarant : "C'est une pilule difficile à avaler." Leur équipe, Nuremberg, a sous-performé en termes d'énergie et de plaquage.

Le capitaine Robin Knoche n'était pas satisfait du résultat non plus, le qualifiant de "résultat pourri". Il a ajouté : "Des plaquages sales comme ça, après avoir perdu 0-2, c'est inacceptable, même pour une jeune équipe." Ils travailleront à régler ce problème en interne.

Klose parle souvent du manque d'intensité

L'équipe a subi une défaite à sens unique dans un match rempli de décisions vidéo controversées, après une performance décevante contre un adversaire plus expérimenté. Klose a souligné : "Nous n'avions pas assez d'énergie pendant les transitions." Il a également noté : "Nous étions trop vulnérables en défense."

Un but est sorti de nulle part. Martijn Kaars a dépassé Florian Flick pendant le plaquage, ce qui a permis à Xavier Amaechi de marquer contre Jan Reichert (gardien de Nuremberg) à la 24ème minute. Le but a été validé après une revue VAR.

L'appel de penalty est annulé

L'arbitre de Cologne est intervenu à nouveau à la 38ème minute. Un penalty contre Nuremberg a été controversément annulé après que le VAR ait décidé de ne pas sanctionner la faute de Jean Hugonet sur Lukas Schleimer.

Livan Burcu a scellé la deuxième défaite de Klose en championnat avec un tir précis depuis l'extérieur de la surface de réparation devant 31 581 spectateurs qui n'ont presque pas réagi. Alexander Nollenberger (84ème) et Philipp Hercher (90+2) ont scellé la défaite de l'équipe à domicile.

"We're missing consistency. We have phases that look promising, but they're over too quickly," a regretté Finn Jeltsch, le défenseur central de 18 ans qui a failli égaliser à la 54ème minute après une tentative de corner. Klose a fait écho à ces pensées, en déclarant : "Nous avons besoin de plus d'intensité, nous devons faire des courses sans raison apparente." Jeltsch et le reste de l'équipe étaient déçus par la performance.

Nuremberg affrontera Ulm le 14 septembre prochain, à la recherche d'une victoire pour se remettre sur les rails. Klose poussera son équipe à fond pendant l'entraînement d'ici là. Il a critiqué le mauvais plaquage de ses remplaçants, en déclarant : "Cela n'a rien à voir avec le football professionnel."

