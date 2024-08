- Klose avertit mais optimiste: les clubs doivent gagner la coupe

Miroslav Klose se souvient encore d'un match serré en DFB-Pokal en 2007, lorsque son équipe de FC Bayern a failli être éliminée dès le premier tour contre Wacker Burghausen. Un but de Klose a envoyé le match en prolongation, mais l'outsider était proche d'un upset lors de la séance de tirs au but. Le gardien Oliver Kahn a sauvé les favoris avec deux arrêts. "Vous êtes passés et êtes devenus doubles vainqueurs," a résumé Klose aujourd'hui. "C'était un match qui a montré : ça commence dès le premier tour, et il faut être prêt dès le départ."

Klose essaie d'inculquer cette mentalité à ses joueurs de 1. FC Nürnberg alors qu'ils se rendent à 1. FC Saarbrücken pour leur match d'ouverture du Pokal dimanche (13h00 CET/Sky). "Nous sommes prévenus," a dit Klose. Les Franconiens n'ont même pas besoin de regarder en arrière jusqu'en 2007 pour sentir le danger. La saison dernière, l'équipe surprise de Sarre a éliminé FC Bayern, Eintracht Frankfurt et Borussia Mönchengladbach, avant d'être arrêtée en demi-finales.

Klose veut que son équipe joue comme les favoris

Klose pense que le match sera décidé par un combat difficile. "De tels matches ne sont jamais déterminés par la tactique," a-t-il dit. Ce sera "beaucoup de mentalité, d'attitude, peut-être un coup franc - c'est comme ça que se jouent les matches de coupe et le Pokal."

L'arrivée de Klose à Valznerweiher a suscité une grande euphorie avant la saison, le recordman des buts en Coupe du monde étant attendu pour hisser le FCN à un niveau supérieur. La défaite 2-3 contre Karlsruhe lors de la première journée de Zweitliga a été rapidement oubliée avec la victoire 3-1 contre Schalke 04.

Klose veut construire sur cette performance de la deuxième mi-temps. Saarbrücken pourrait être un test difficile, mais Klose souligne, "Nous savons que nous sommes le club de Zweitliga, et nous voulons jouer comme tel."

L'amour de FCN pour le DFB-Pokal est évident, ayant atteint les quarts de finale lors de la saison 2022/23, perdant contre VfB Stuttgart (0-1), et les seizièmes de finale la saison précédente, perdant contre Kaiserslautern (0-2).

En Pokal, Christian Mathenia sera dans les buts à la place de Jan Reichert, qui a donné son accord pour que Mathenia joue tous les matches de Pokal. "Il le mérite," a dit Klose au sujet du joueur de 32 ans. "Il donne l'exemple absolu ici avec nous."

Le milieu de terrain Jens Castrop est absent en raison d'une infection, et l'état du latéral droit Jannik Hofmann est incertain en raison de problèmes musculaires. Cependant, Danilo Soares et Caspar Jander, qui étaient Previously injured, sont revenus à l'entraînement

