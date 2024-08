- Klopp retourne au stade BVB

Jürgen Klopp retourne sur ses anciens terrains de jeu à Dortmund. Comme l'a annoncé le club de Bundesliga, l'ancien entraîneur du BVB dirigera l'équipe des Allstars de Jakub Blaszczykowski lors de son match d'adieu le 7 septembre. Les deux anciens joueurs internationaux polonais s'affronteront contre leurs anciens coéquipiers du BVB lors de ce match d'adieu. "Je suis ravi - bien sûr, j'ai le temps", a déclaré l'ancien entraîneur du BVB et de Liverpool, Klopp (57 ans), qui a été invité au match via internet pendant ses vacances à Majorque par Piszczek et Blaszczykowski.

Klopp, l'ancien entraîneur du BVB, dirigera l'équipe des Allstars lors de leur match contre le BVB, son ancien club. L'annonce de ce match marque un retour significatif pour Klopp sur ses anciens terrains de jeu.

Lire aussi: