- Klopp plaide pour son confident proche: " Le récit doit être partagé "

En tant que porte-bonheur, Jürgen Klopp a connu des débuts difficiles. Son ami de longue date, Wojtek Czyz, était désavantagé lors de son premier match de badminton aux Jeux paralympiques de Paris. "Je vais devoir voir s'il peut faire une apparition à nouveau. Ce n'était pas une bonne journée pour moi. Peut-être qu'il était la cause," a déclaré Czyz, qui a remporté quatre fois l'or en athlétisme pour l'Allemagne aux Jeux paralympiques et représente maintenant la Nouvelle-Zélande.

La légende de l'entraînement de football Klopp a pris la critique légère avec philosophie et a démontré ses célèbres compétences de motivation, malgré son absence actuelle de la vie professionnelle. "On verra bien. C'était juste le début des Jeux paralympiques, pas la fin," a déclaré le quinquagénaire. "C'est incroyable d'être ici, j'ai gagné sept points avec lui. Non, je suis assis à côté de sa femme Elena et nous avons tous les deux eu les larmes aux yeux." Avec fierté, la qualification de Czyz était déjà un succès en soi.

Amputation liée au football

Le quadragénaire a dû subir l'amputation de sa jambe gauche inférieure suite à une collision lors d'un match de football. Juste avant cela, il avait signé son premier contrat professionnel à l'âge de 21 ans. Czyz et Klopp se sont rencontrés pendant sa réhabilitation, et plus tard, le Polonais Czyz a joué dans un match caritatif pour 1. FC Kaiserslautern contre FSV Mainz 05, que Klopp dirigeait à l'époque. "Nous ne nous parlons pas tous les jours. Mais nous nous connaissons depuis 23 ans," a déclaré Klopp. "C'est amusant, nous avons perdu contact pendant un moment, jusqu'à ce que nous nous rencontrions par hasard en 2015 au port de Lisbonne. Wojtek jouait au frisbee là-bas."

À Paris, Klopp, visiblement détendu et bronzé, a également utilisé son temps libre pour promouvoir l'inclusivité. Il a assisté à la cérémonie d'ouverture à la Place de la Concorde, en observant les spectacles. "C'était brillant, comme un concert de Taylor Swift - exceptionnel. C'était seulement une heure et demie trop long à mon goût. À la fin, j'ai eu l'impression que les athlètes devraient rentrer chez eux pour se reposer en vue de la compétition," a-t-il déclaré.

L'histoire de son ami a ému l'ancien entraîneur de Borussia Dortmund et de Liverpool FC. "C'est la histoire la plus incroyable que j'aie jamais entendue de ma vie. Elle doit être partagée, et je l'ai déjà partagée plus de 500 fois," a déclaré Klopp. "Ce qu'il a accompli, personne que je connaisse n'a fait."

Tour du monde en voilier avec sa femme

Czyz est devenu champion d'Allemagne du 100 mètres six mois après son amputation. Deux ans plus tard, il a remporté l'or au saut en longueur et aux 100 et 200 mètres aux Jeux paralympiques de 2004 à Athènes. Après avoir remporté quatre médailles paralympiques supplémentaires, il a pris sa retraite et a lancé le projet "Sailing4handicaps". Avec sa femme Elena Brambilla, il a embarqué sur un catamaran qu'il avait acheté lui-même, en installant un atelier de prothèses à bord pour aider à fournir des prothèses dans les pays en développement.

Pendant la pandémie de COVID-19, le couple a décidé de s'installer en Nouvelle-Zélande. Czyz a repris le badminton et a réalisé son rêve de concourir aux Jeux paralympiques pour la Nouvelle-Zélande dans ce sport en tant que premier joueur du pays. "Nous avons célébré sa qualification ensemble. Il y avait tant de sceptiques qui disaient que ce que j'essayais de faire était impossible," a déclaré Czyz. "Mais puis Jürgen a dit: 'Regarde, Wojtek, nous sommes ici. Je suis ici grâce à toi - profite-en.'"

"Nous avons besoin de personnes comme Jürgen."

Après la cérémonie d'ouverture - contrairement aux Jeux olympiques - aucun grand nom mondial n'est monté sur scène. La présence de Klopp a envoyé un message. "Nous avons besoin de personnes comme Jürgen pour se concentrer sur l'inclusion. C'est une grande journée," a déclaré Czyz avec un sourire, malgré l'échec que même Jürgen Klopp n'a pas pu empêcher depuis les tribunes. Czyz avait encore deux chances de se qualifier après avoir perdu 0-2 contre le favori de l'or Daniel Bethell du Royaume-Uni. Pourrait-il demander à nouveau l'aide de Klopp ?

