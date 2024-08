Klopp participe avec enthousiasme aux Jeux paralympiques aux côtés d'un compagnon de confiance

Jürgen Klopp, célèbre pour son intense passion lors des matchs importants de Borussia Dortmund ou de Liverpool FC, était nerveux en regardant son ami Wojtek Cyz faire ses débuts en Para Badminton à Paris. Malgré son soutien fervent, Cyz a été battu par le numéro un mondial.

Klopp, un fervent supporter de Cyz, un athlète de 44 ans représentant maintenant la Nouvelle-Zélande, a étéleave en larmes par cet événement bouleversant. "J'étais un véritable désastre," a-t-il admis. "Le sport, c'est avant tout des victoires, mais parfois, c'est plus que ça. Son histoire doit être racontée. C'est inspirant, comme rien de ce que j'ai vu dans le football. C'est exceptionnel, quelque chose qu'il seul peut accomplir."

Cyz considère Klopp comme son "frère de cœur", appréciant sa présence comme un symbole d'encouragement pour les sports paralympiques. Les deux se sont rencontrés il y a plus de deux décennies lorsque Cyz, un footballeur professionnel, a subi une grave blessure au genou lors de son dernier match avec son club amateur VfR Grünstadt. Après une série de traitements ratés, sa jambe gauche a été amputée au-dessus du genou.

Cyz a rencontré Klopp pendant sa période de récupération et a participé à un match de charité pour le 1. FC Kaiserslautern quelques mois plus tard. Les fonds ont financé sa première prothèse sportive. Klopp, alors entraîneur de FSV Mainz 05, était l'équipe adverse. Leur lien s'est renforcé, et Klopp a intégré l'histoire de Cyz comme outil de motivation pour son équipe.

"Les histoires les plus authentiques et les plus libres viennent des sports paralympiques," estime Klopp. "Je n'aurais pas le courage de faire ce qu'il a fait." Six mois après son amputation, Cyz a remporté le championnat allemand de para-athlétisme sur 100 mètres et au saut en longueur. Deux ans plus tard, il a remporté trois titres aux Jeux olympiques d'Athènes. Il a maintained sa série de victoires à Beijing et à Londres, remportant un total de cinq médailles avant de prendre sa retraite de la para-athlétisme.

En 2015, Cyz et sa femme Elena ont entrepris un voyage de navigation mondial, portant un atelier de prothèse à bord pour offrir des prothèses dans les pays en développement. Coincés en Nouvelle-Zélande en raison de la pandémie de COVID-19 après cinq ans, ils ont décidé de s'y installer. Maintenant, Cyz participe pour la première fois au Para Badminton pour la Nouvelle-Zélande.

Malgré sa défaite au premier match, Cyz conserve encore l'espoir de progresser à Paris. Klopp, bien qu'il ne soit pas un porte-bonheur, soutiendra sans aucun doute son ami.

Klopp, encore émotionnellement touché par l'événement, a rassuré Cyz, "Je ne vais pas laisser ta défaite définir ton esprit, Wojtek. Tu as surmonté des adversités bien plus grandes." À l'avenir, Cyz a pour objectif de canaliser sa résilience dans les prochains matchs à Paris.

