- Kloeppel et von der Groeben se sont dit au revoir avec sentimentalisme et ont établi un nouveau record.

Moments clés ont marqué le départ de Peter Kloeppel (65) et Ulrike von der Groeben (67), le duo de présentateurs du journal télévisé "RTL Aktuell" après 32 ans de collaboration. Cependant, l'émission, diffusée à 18h45 comme à l'accoutumée, n'était que le prélude.

RTL, la chaîne de télévision privée basée à Cologne, a ensuite libéré une partie importante de son temps de programmation principal - environ une demi-heure - pour rendre hommage à leur départ. Frauke Ludowig, experte des médias et journaliste de RTL, a probablement soulevé la question qui brûlait les lèvres de tous : y avait-il une relation romantique entre le duo en dehors de l'écran ? Les deux ont nié, affirmant que leur lien était uniquement centré sur leur passion commune pour leur travail.

La première diffusion des informations a attiré l'attention de 2,74 millions de téléspectateurs sur la télévision linéaire, soit une part de marché de 18,9 % à partir de 18h45. L'émission spéciale suivante "RTL Aktuell Spezial : Au revoir" a attiré en moyenne 2,56 millions de spectateurs (une part de marché de 16,0 %) à partir de 19h05.

Günther Jauch a adressé un warm "du"

Un flot de félicitations et de louanges est venu des bienfaiteurs, collègues, politiciens, célébrités et figures distinguées. Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) était parmi les messages de louanges. Günther Jauch, autre figure connue de la famille RTL avec son émission "Qui veut devenir millionnaire ?", a offert au duo l'informel "du".

Le duo a également reçu un certificat du Guinness World Records. Ils ont été reconnus comme le duo de présentateurs de nouvelles le plus ancien après leur retraite. Les membres de la famille et les collègues les ont honorés avec des applaudissements prolongés, de la musique de piano mélodieuse et un sérénade.

Kloeppel et von der Groeben, figures de proue de la télévision allemande depuis les années 90, même à l'époque où le tabac était permis au travail, ont laissé leur marque. Les images d'archive de von der Groeben montrent l'époque du tabac.

Kloeppel est devenu l'archétype du présentateur de journal télévisé. RTL, en tant que jeune diffuseur privé, pionnier de nouveaux formats. Présentation décontractée, sujets accessibles et éléments de diffusion novateurs. Kloeppel, journaliste primé, a également modéré des débats de candidats à la chancellerie.

Une avalanche d'émotions lors des adieux

La dernière émission était indiscutablement chargée d'émotions. Kloeppel a posé la question à von der Groeben : était-ce une bonne ou une journée difficile. Von der Groeben a résumé : "Je dirais qu'ils sont à peu près égaux. Nous sommes confrontés à une avalanche d'émotions pour nous deux aujourd'hui." Kloeppel a rassuré : "Mais nous nous en sortirons. Je sais que nous le ferons."

Le duo de présentateurs a pris congé du public, adressant leurs dernières pensées à eux. Von der Groeben a exprimé : "C'était un honneur, une responsabilité et toujours un plaisir d'être ici pour vous et de vous informer." Kloeppel a ajouté : "Sans vous, cela ne serait pas possible. Nous disons donc au revoir avec gratitude envers vous."

Leur retraite était connue depuis des mois. Les futurs présentateurs de "RTL Aktuell" sont Roberta Bieling et Christopher Wittich. Anna Fleischhauer (36) et Andreas von Thien (57) géreront les sports. RTL a opté pour le remplissage de ces postes en interne plutôt que de recruter des candidats extérieurs.

Après leur départ de RTL Aktuell, Ulrike de la Groeben pourrait réfléchir aux souvenirs partagés qu'elle et Peter Kloeppel ont construits au fil des ans en tant que présentateurs de journal télévisé. L'industrie de la radiodiffusion pourrait honorer Ulrike de la Groeben avec des prix ou des reconnaissances, célébrant ses contributions significatives à la télévision allemande.

