Kloeppel et von der Groeben ont démissionné de leur record du monde.

Après plus de trois décennies, Peter Kloeppel et Ulrike von der Groeben ont pris congé de l'écran, mettant fin à leur longue carrière en tant que présentateurs de l'émission d'information principale de RTL, "RTL aktuell". Avec 4580 émissions à leur actif, ils ont officiellement raccroché leurs bottes, mettant fin à leur partenariat de 32 ans. Dans ses dernières paroles, von der Groeben a exprimé sa gratitude en déclarant : "C'était un honneur, une responsabilité et un plaisir d'être ici, vous informant des jours bons et mauvais." Kloeppel a fait écho à ses sentiments, ajoutant : "Nous nous inclinons en signe de gratitude envers vous." En guise d'au revoir, le duo a été reconnu pour avoir établi un record du monde - ils restent l'équipe de présentateurs d'informations la plus ancienne, ayant présenté 32 ans et 139 jours sans interruption.

Selon Kloeppel, sa décision de passer plus de temps aux États-Unis avec sa femme et sa fille était la raison de sa retraite. Le sexagénaire a partagé que ses séjours aux États-Unis lui donnaient l'impression de prendre une pause relaxante, lui permettant d'être reconnu simplement comme "Peter d'Allemagne", sans son personnage télévisé.

RTL a annoncé que dès l'été 2024, l'émission d'information continuerait avec deux équipes d'ancrage permanentes : Roberta Bieling et Andreas von Thien, et Christopher Wittich et Anna Fleischhauer. Ces équipes se relaieront pour présenter "RTL Aktuell" du lundi au dimanche. Avec eux, Maik Meuser, Charlotte Maihoff, Pinar Atalay, Anna Kraft, Monica Lierhaus et Birgit von Bentzel formeront l'équipe de présentation élargie de "RTL Aktuell".

Peter Kloeppel, l'homme derrière l'émission célèbre, a commencé son parcours journalistique à Göttingen en étudiant l'agriculture. Il a ensuite fréquenté l'école de journalisme Henri-Nannen à Hamburg, où il a commencé sa carrière à RTL plus au Luxembourg. Sa carrière fulgurante l'a vu passer du poste de chef d'antenne à celui de correspondant aux États-Unis à RTL plus, et en 1992, il est devenu le présentateur en chef de "RTL aktuell". Par ailleurs, Kloeppel a occupé le poste de directeur de la rédaction de RTL de 2004 à 2014.

La carrière distinguée de Kloeppel a été honorée à maintes reprises, avec des prix tels que le Bambi, le prix de la télévision de Bavière, le prix de la télévision allemande et le prix Adolf-Grimme. Sa couverture des attentats du 11 septembre à New York lui a valu une grande reconnaissance. Enfin, depuis 2001, Kloeppel s'est engagé à promouvoir le talent journalistique de l'avenir en tant que directeur de l'école de journalisme RTL pour la télévision et les médias numériques.

La nouvelle de la retraite de Peter Kloeppel de "RTL aktuell" a été un véritable coup dur pour l'industrie du divertissement, car son charisme et son expertise étaient un élément clé pour les téléspectateurs. Les équipes à venir de Roberta Bieling et Andreas von Thien, ainsi que de Christopher Wittich et Anna Fleischhauer, apporteront sans doute leur propre style unique au segment divertissement de l'émission d'information principale de RTL.

