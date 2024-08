- Klingbeil souligne la nécessité d'une administration stable uniquement avec le SPD.

À deux jours des élections régionales de Thuringe, le chef du SPD, Lars Klingbeil, a souligné l'importance pour les sociaux-démocrates de regagner leur place au gouvernement régional. "C'est une élection cruciale", a déclaré Klingbeil lors du meeting final du SPD à Meiningen. "Il s'agit de maintenir un gouvernement régional stable, et un gouvernement stable signifie que le SPD en fait partie." Klingbeil a mis en garde contre les populistes, qui manipulent les gens en leur faisant croire qu'ils peuvent résoudre facilement les problèmes complexes.

Klingbeil a fait campagne aux côtés du candidat principal du SPD en Thuringe et ministre de l'Intérieur, Georg Maier, devant environ 200 électeurs potentiels. Maier a souligné qu'un chiffre inquiétant de 40 % des électeurs n'avaient pas encore choisi leur candidat. Les craintes de voir la Thuringe redevenir ingouvernable ont refait surface, a-t-il déclaré. Le défi maintenant est d'atteindre ces électeurs lors de la dernière phase de la campagne, a déclaré Maier. "Nous continuerons à nous battre", a-t-il déclaré, en rejetant l'idée d'un gouvernement minoritaire sans allié fiable.

Le SPD avait été en coalition avec la Gauche et les Verts pendant une décennie et a été un gouvernement minoritaire "rouge-rouge-vert" depuis 2019. "Nous avons remis de l'ordre", a déclaré Maier, en expliquant que le SPD avait hérité d'un "désordre" en matière de sécurité intérieure lorsque la coalition "rouge-rouge-vert" a pris le pouvoir. Il a rappelé que le ministère de l'Intérieur avait été géré par la CDU pendant des années, avec un financement insuffisant de la police pendant cette période. "Nous avons remis de l'ordre", a-t-il déclaré, en mentionnant des améliorations comme les investissements dans l'académie d'État de la police et de l'académie des pompiers à Meiningen. Maier a pris ses fonctions de ministre de l'Intérieur à la fin août 2017.

Dans son discours, Maier a également abordé le vol de déportation vers l'Afghanistan du matin précédent, qui comprenait un criminel de Thuringe. Il a déclaré que cela faisait partie de l'État de droit de déporter de tels criminels.

Actuellement, selon les derniers sondages, le SPD est dangereusement proche de ne pas atteindre le seuil pour entrer au Parlement régional, avec un score de six à sept pour cent. Le seuil de qualification pour entrer au Parlement régional est de cinq pour cent.

Lire aussi: