Klingbeil: Scholz dirigera le SPD en tant que candidat à la chancelière lors de la campagne électorale au Bundestag

"Les 15 pour cent au niveau du gouvernement fédéral, oui, ils sont réels et ils font mal aussi," a déclaré Klingbeil lors d'une interview avec l'émission "Report from Berlin". Le dirigeant du SPD a souligné que c'était "une période difficile". Il y a des incertitudes, des guerres et des crises. "Il y a beaucoup d'incertitude qui se propage dans le pays." Cela se reflète également dans la mécontentement envers le gouvernement de la coalition du trafic - "on ne peut pas faire comme si de rien n'était".

"Tout doit être fait maintenant pour que l'élection fédérale, que nous aurons dans 13 mois, soit différente," a insisté Klingbeil. Le SPD montrera qu'il peut se battre. Scholz sera "à la tête", a déclaré le dirigeant du SPD. Mais l'élection de l'année prochaine "ne sera pas acquise".

Dans un sondage de l'institut Forsa à la fin juillet, seuls un tiers des membres du SPD pensaient encore que Scholz était le bon candidat pour le poste de chancelier. Tout autant ont parlé en faveur du ministre de la Défense Boris Pistorius.

Scholz lui-même a clairement indiqué qu'il se représenterait comme candidat à la chancellerie. "Je me représente pour le poste de chancelier", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse avant les vacances d'été. Un journaliste lui avait demandé s'il ne suivrait pas l'exemple du président américain Joe Biden et ne renoncerait pas à une nouvelle candidature.

