Klingbeil rejette les doutes sur la candidature de Scholz: " Nous ferons tout pour le faire chancellor à nouveau "

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a balayé les doutes sur le fait que son parti présentera à nouveau l'actuel chancelier Olaf Scholz comme candidat à la chancellerie lors des élections fédérales de l'année prochaine. "Il reste notre chancelier, et nous ferons tout pour qu'il devienne à nouveau notre chancelier lors des prochaines élections fédérales", a déclaré Klingbeil dimanche lors d'une interview avec ARD. Cependant, il a admis que le SPD n'était pas satisfait de ses résultats actuels dans les sondages à l'échelle nationale.

"Ces 15 % au niveau fédéral, oui, ils sont réels et ils font mal", a déclaré Klingbeil lors d'une interview avec l'émission "Report from Berlin". Le chef du SPD a souligné que "c'est une période difficile". Il y a des incertitudes, des guerres et des crises. "Il y a beaucoup d'incertitude qui se propage dans le pays", a-t-il déclaré. Cela se reflète également dans la mécontentement envers le gouvernement de la coalition du feu tricolore - "on ne peut pas y échapper".

"Tout doit être fait pour que l'élection fédérale, que nous aurons dans 13 mois, se passe différemment", a insisté Klingbeil. Le SPD montrera qu'il peut se battre. Scholz sera "en tête de la charge", a déclaré le chef du SPD. Mais l'élection de l'année prochaine "ne sera pas une promenade de santé".

Dans un sondage de juillet de l'institut Forsa, seuls un tiers des membres du SPD pensaient encore que Scholz était le bon candidat pour la chancellerie. Tout autant soutenaient le ministre de la Défense Boris Pistorius.

Scholz lui-même a clairement fait savoir qu'il se présenterait à nouveau comme candidat à la chancellerie. "Je me présenterai comme chancelier, pour être réélu comme chancelier", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse avant les vacances d'été. Un journaliste lui avait demandé s'il ne suivrait pas l'exemple du président américain Joe Biden et ne se retirerait pas à nouveau.

