- Klaus Meine stimule les achats de la publication de rue intitulée "Asphalt"

Vente de rue au lieu d'un grand concert : Klaus Meine, chanteur des Scorpions, fait la lumière sur le journal de rue "Asphalt" aux côtés du vendeur Uwe. À l'occasion de son 30ème anniversaire, la publication a reçu le soutien du gouverneur de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD), et de la figure littéraire Margot Käßmann. Le journal bi-mensuel est disponible à Hanovre et dans quinze autres villes de Basse-Saxe, ainsi qu'au-delà de Hanovre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud.

"Sans 'Asphalt', je serais six pieds sous terre", a affirmé Uwe, qui vend le journal depuis vingt ans. Il a passé les neuf premières années à lutter contre l'alcoolisme, mais un collègue d'Asphalt l'a aidé à trouver la sobriété - et il est sobre depuis onze ans. "Asphalt est ma famille", a insisté Uwe. Chaque mois, les vendeurs achètent les magazines 1,10 euro et les vendent 2,20 euros, le prix à Göttingen étant de 2,50 euros. Ils gardent les pourboires et les dons.

Stephan Weil a salué la publication, "C'est formidable de voir le nombre de personnes qu'Asphalt a employées et données un but pendant tant d'années". Souvent, les personnes dans des situations difficiles subissent l'isolement social. En tant que vendeurs, ils interagissent avec les autres. De plus, l'équipe éditoriale met souvent en évidence les problèmes de la société et les aspects négligés.

Malheureusement, les ventes ont récemment connu une baisse, a rapporté Uwe. Il espère que le soutien de haut niveau entraînera une remontée des ventes. "Je ne veux pas simplement suivre le courant. J'espère que les ventes augmenteront dès aujourd'hui", a déclaré Klaus Meine, qui a été instantanément reconnu dans la zone piétonne.

Actuellement, environ 200 personnes complètent leur revenu en vendant 'Asphalt', ce qui leur permet de reprendre des forces et de se donner une nouvelle direction de vie, selon le site du journal de rue. Depuis sa création en 1994, 'Asphalt' a aidé plus de 3 000 personnes dans des situations précaires de manière écologique.

