- "Kita-Abitur": Awo veut de l'argent pour des cours de langue au lieu de tests

L'Association pour le Bien-Être des Travailleurs (Awo), principal fournisseur de services de garderie, a vivement critiqué les tests linguistiques obligatoires prévus avant l'entrée à l'école. "Nous n'avons pas besoin d'un Abitur de garderie en Bavière, le projet doit être retiré", a souligné Nicole Schley et Stefan Wolfshörndl, présidents d'Awo. "Au lieu de cela, nous avons besoin d'un engagement en faveur de la promotion individuelle de tous les enfants, y compris dans le domaine linguistique, sous la forme d'un titre de budget suffisamment financé."

Le gouvernement régional prévoit de déterminer le niveau linguistique des enfants en deux étapes avant l'entrée à l'école : par le biais d'un test linguistique bien établi à la fin de la deuxième année de garderie et par le biais d'un dépistage linguistique lors de l'inscription à l'école. En cas de déficiences linguistiques importantes, une année préparatoire obligatoire ou la fréquentation de classes de langue sera requise. Les tests linguistiques obligatoires seront appliqués pour la première fois aux enfants qui commenceront l'école en septembre 2026. Le projet est actuellement en phase de consultation publique, où les associations éducatives et autres experts peuvent soumettre leurs commentaires.

Des compétences linguistiques suffisantes importantes pour de bonnes notes

La direction d'Awo reconnaît également que des compétences linguistiques suffisantes et le succès scolaire sont interdépendants. Cependant, ils posent la question : "Où le gouvernement régional trouvera-t-il le personnel enseignant nécessaire pour ce projet, étant donné que de nombreux cours préparatoires tombent déjà à cause du manque de personnel?" Et ce n'est pas la seule question en suspens : Les enfants en retard occuperont-ils des places en garderie pour les enfants plus jeunes? Et que se passera-t-il si les parents ne peuvent même pas trouver une place en garderie pour leur enfant? Ces questions montrent que le projet "n'est pas bien pensé, mais plutôt bricolé", ont conclu Schley et Wolfshörndl.

Malgré les préoccupations d'Awo concernant les tests linguistiques obligatoires et les éventuelles pénuries de personnel, il est important de traiter les problèmes linguistiques dans l'éducation des enfants. Les maisons d'enfants pourraient également bénéficier d'un meilleur développement et d'une meilleure intégration dans la société grâce à des compétences linguistiques améliorées de leurs résidents.

