Kirsten Dunst démontre son énergie de jeune à l'événement du film "Bring it On".

Kirsten Dunst, célèbre pour son rôle dans "Bring It On", a de nouveau mis en avant son amour pour le film lors d'une projection spéciale au cimetière Hollywood Forever de Los Angeles. Elle a partagé une vidéo de l'événement où elle récitait l'une des célèbres encouragements du film.

"Hainez-nous parce que nous sommes belles, mais nous ne vous aimons pas non plus", a déclaré Dunst, avec le film en fond. "Nous sommes des majorettes ! Nous sommes des majorettes ! Appel !"

Sorti en août 2000, "Bring It On" était un film culte pour les adolescents, abordant des thèmes tels que l'appropriation culturelle, l'homophobie et le sexisme. Avec un casting exceptionnel incluant Gabrielle Union et Eliza Dushku, le film a rapidement acquis une base de fans dévouée. Dunst, qui avait 17 ans pendant le tournage, a montré son affection persistante pour le film pendant la projection.

"Je suis T-T-T-Torrance", a-t-elle déclaré avec un sourire, faisant référence à son personnage. "Allez, Toros !"

Alors que le public acclamait, elle a commenté, "c'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue de ma vie".

L'événement, organisé par Cinespia, a également inclus une projection de "The Virgin Suicides", un film de 1999 de Sofia Coppola où Dunst a également joué.

Depuis la sortie initiale de "Bring It On", il y a eu cinq suites de 2004 à 2017. Bien que Dunst et Union n'aient pas apparu dans aucune des suites, elles ont exprimé leur intérêt pour reprendre leurs rôles à l'avenir.

