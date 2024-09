- Kimmich prévoit un changement de capitaine de la DFB: "Ilkay a cessé de tenir"...

Il semble que Joshua Kimmich, star de Bayern, se positionne comme un potentiel candidat pour le rôle de capitaine de l'équipe nationale allemande de football. Auparavant adjoint d'Ilkay Guendogan, Kimmich pourrait prendre sa place après son départ de l'équipe nationale allemande. Après la victoire de Bayern Munich 2-0 contre SC Freiburg en Bundesliga, Kimmich a déclaré : "J'étais le deuxième capitaine lors des Euros. Maintenant que Ilkay a pris sa retraite, les rôles vont changer, les cartes vont être redistribuées."

Les joueurs allemands se rassembleront à Herzogenaurach le lundi pour se préparer aux matches contre la Hongrie et les Pays-Bas dans la Ligue des Nations. Avec la retraite des champions de la Coupe du monde 2014 Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Muller et Guendogan, le joueur de 29 ans Kimmich, avec 91 sélections internationales, devient le joueur le plus expérimenté de l'équipe de l'entraîneur Julian Nagelsmann.

Kimmich avoue qu'il n'a pas encore discuté du rôle de capitaine avec Nagelsmann, incertain s'il est le successeur légitime de Guendogan. "Je ne suis pas sûr, on verra. Pour être honnête, je n'y ai pas vraiment réfléchi", reconnaît Kimmich quant à son désir de prendre la place de capitaine. "J'arriverai demain. Ensuite, on verra ce que dira l'entraîneur." Nagelsmann doit tenir une conférence de presse à Herzogenaurach le lundi à 14h30, où il devrait annoncer sa décision concernant la capitaine.

