Il y a un choix évident pour le nouveau rôle de leader de l'équipe nationale allemande (DFB) : Joshua Kimmich. De nombreux experts pensent que l'étoile de Bayern est le remplaçant le plus probable d'Ilkay Gundogan. Le lundi, le manager de l'équipe Julian Nagelsmann clarifiera qui il délègue le poste à.

Rudi Völler a souri, comme seul Rudi Völler peut le faire. Il a mentionné sur Sky avec un nez plissé que Nagelsmann donnerait une conférence de presse le lundi - et dans celle-ci, il aborderait la question de la capitanat de l'équipe de football allemande. "Peut-être," a dit le directeur sportif du DFB, en faisant un clin d'œil à Lothar Matthäus de l'autre côté de la table, "il mentionnera ton nom alors."

Matthäus avait tout juste exprimé ce que beaucoup de fans de football pensent : Kimmich - qui d'autre ? "Je serais surpris que ce ne soit pas Kimmich," a souligné le joueur national record, qui était lui-même le capitaine de la Coupe du monde en 1990, en listant les avantages de la solution A : "Il a le plus de matchs internationaux, il a de l'ambition, il a de l'expérience." Même les rares moments d'intensité ne devraient pas l'empêcher, a noté Matthäus. Il pouvait imaginer Jonathan Tah comme remplaçant. Tah a plus tard assuré qu'il ne savait rien encore, mais qu'il était "prêt, clair."

Que Nagelsmann soit d'accord ou non, la partie passionnée du pays le découvrira lundi après-midi. Traditionnellement, un entraîneur de l'équipe nationale parlerait la veille du match international, c'est-à-dire le vendredi avant le début de la Ligue des nations contre les Pays-Bas à Düsseldorf le 7 septembre. Cependant, la Fédération allemande de football a avancé l'apparition de Nagelsmann d'accord pour une "déclaration gouvernementale" à Herzogenaurach.

"L'héritier parfait"

Le sélectionneur national peut immédiatement révéler comment il imagine la résurrection d'une équipe qui semble avoir perdu ses piliers renforçateurs avec un excavateur. Toni Kroos, le capitaine Ilkay Gundogan, Manuel Neuer, Thomas Müller : tous ont pris leur retraite après l'Euro à domicile. Par conséquent, un nouveau gardien de but, Marc-André ter Stegen, un nouvel axe est requis, une nouvelle hiérarchie doit être établie - et un nouveau meneur de jeu doit être choisi.

Pour cela, Joshua Kimmich, 29 ans, serait presque parfaitement adapté. Expérimenté en tournoi, toujours exemplaire à l'entraînement, fiable et inébranlable en communication. "Si vous le connaissez, si vous connaissez son ambition, si vous connaissez sa qualité sportive, mais aussi son désir de prendre des rôles de leadership," dit le vainqueur de la Coupe du monde 2014 Sami Khedira : "Alors je crois qu'il serait l'héritier parfait de Gundogan, s'il est protégé et s'il est soutenu." Après tout, Kimmich a toujours été à la fois contesté et controversé.

À Munich, il a été considéré à un moment donné comme une cible de transfert, mais sa "dégradation" a été inversée et il est revenu à son poste favori devant la défense. Cela pourrait également être le cas dans l'équipe nationale, où le milieu de terrain doit être réorganisé sur le tableau tactique après le départ de Kroos et Gundogan. Dans le communiqué de presse annonçant l'équipe, cependant, Kimmich était répertorié sous "défense."

Lire aussi: