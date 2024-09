- Kimmich embrassant son rôle déterminant: "Éviter les performances en solo"

Ce petit morceau de tissu sur son bras gauche supérieur peut ne sembler qu'une broderie insignifiante, mais avec la prestigieuse bande noire-rouge-or de capitaine, Joshua Kimmich endosse le rôle de sa vie de footballeur. Après la première séance d'entraînement de l'équipe nationale avant le match de la Ligue des Nations contre la Hongrie samedi (20h45/ZDF), l'étoile ambitieuse de Munich, comme prévu, discute de sentiments tels que la fierté et l'honneur, et mentionne naturellement l'"extraordinaire" impact que la nomination par le sélectionneur Julian Nagelsmann a sur lui. Mais cela ne sonne pas comme une platitude professionnelle habituelle.

Kimmich ressent vraiment cela. "Enfant, on rêve de devenir joueur national. On le griffonne dans le cahier de son ami. Mais c'est hors de portée et incroyable", confie-t-il sous les projecteurs intenses de la plateforme DFB. "Personne ne rêve de devenir capitaine", ajoute-t-il.

De formidables prédécesseurs comme capitaines de la Coupe du monde

Et maintenant, à l'âge de 30 ans, il se tient à la tête de l'équipe nationale. Kimmich rejoint une liste prestigieuse de précurseurs. Son objectif est de brandir la coupe du monde en or en tant que cinquième capitaine allemand après Fritz Walter (1954), Franz Beckenbauer (1974), Lothar Matthäus (1990) et Philipp Lahm (2014) le 19 juillet 2026, dans le stade de football des New York Giants et des New York Jets. "La Coupe du monde est encore loin, mais elle est toujours à l'arrière de mon esprit", déclare Kimmich.

Né à Rottweil, en Bade-Wurtemberg, Kimmich mènera l'équipe DFB sur le terrain contre l'adversaire du groupe Euro Hongrie à Düsseldorf pour la première fois en tant que capitaine officiel. Cette tâche n'est pas nouvelle pour lui, ayant déjà assumé ce rôle à titre temporaire. Maintenant, il succède à Ilkay Gündogan.

Quel genre de leader Kimmich aspire-t-il à être ? Avant tout, un leader victorieux. "Surtout notre génération n'a plus rien à perdre. Nous voulons tous les titres, toutes les occasions. Et nous voulons commencer par la Ligue des Nations", déclare-t-il résolument.

"Les piliers ont vacillé"

"Nous n'avons plus personne dans l'équipe qui ait remporté la Coupe du monde." Seuls quelques vainqueurs de la Coupe des confédérations comme lui. Il souhaite mener l'équipe à l'unisson avec d'autres leaders tels que ses adjoints Antonio Rüdiger (31) et Kai Havertz (25). "Le capitaine n'est pas un numéro solo !" dit Kimmich. Surtout après le départ de Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller et Gündogan, "nous avons besoin de nombreux individus pour prendre la responsabilité. Les piliers ont vacillé."

Pour Nagelsmann, le capitaine est "le représentant de l'équipe". L'un des points de contact les plus importants. Un point de repère - sur et en dehors du terrain. Kimmich, avec 91 sélections internationales, est le joueur le plus expérimenté de l'équipe actuelle. Sa promotion était attendue et justifiée.

Il était déjà l'un des trois capitaines lors de l'Euro. Gündogan et Müller ne sont plus là. Résultat, Kimmich est devenu "le candidat en vue", comme l'a dit Nagelsmann : "Josh est, dans la manière dont il fait son travail de footballeur professionnel, un modèle pour tout le groupe. Il donne toujours tout. Il veut toujours s'entraîner - souvent trop. Il n'est jamais fatigué. Il veut toujours gagner. Il mène par son mental."

Pour préparer le match contre la Hongrie, Kimmich n'a pu que partiellement profiter de son rôle multifonctionnel sur le terrain d'entraînement. Il a arrêté tôt le mardi matin, ainsi que ses coéquipiers de Munich Aleksandar Pavlovic et le presque entièrement reposé Jamal Musiala. Les trois derniers professionnels de Munich restants dans l'équipe DFB avaient joué en Bundesliga contre Fribourg dimanche soir et ont eu un entraînement moins intense.

Jouer plus à droite plutôt qu'au milieu de terrain : et alors !

La capitainerie continuera à motiver Kimmich. Mais il n'a plus l'air aussi déterminé qu'avant. Cela se voit dans son acceptation de la décision de Nagelsmann de ne pas le sélectionner pour combler le grand vide dans sa position préférée. Au milieu de terrain, des successeurs pour Toni Kroos et Ilkay Guendogan doivent être trouvés. Il n'est pas destiné à être ce successeur.

Kimmich reste stationné à droite dans l'équipe DFB. "Je le vois plus comme une force que je peux jouer les deux positions", dit-il, maintenant plus composé. "Cela m'a aidé à arriver où je suis aujourd'hui." En tant que arrière droit, il "a également apprécié" l'Euro 2020.

Pour l'entraîneur national, Kimmich est loin d'être une figure périphérique à droite. Nagelsmann a explicitement loué cela : "Josh a établi un benchmark à l'Euro. Il avait les meilleures valeurs de tous les arrières droits. Il continuera à jouer ce poste." Et peut-être couronnera-t-il sa carrière DFB en tant que capitaine là-bas. À l'Euro 2016, il s'est battu pour entrer dans l'équipe de départ en tant que nouveau venu ; incidentellement, également en tant qu'arrière droit. Kimmich est devenu le porte-parole de la génération prometteuse de 1995 - et est devenu le visage des tournois décevants en 2018 (Coupe du monde), 2021 (Euro) et 2022 (Coupe du monde).

Après l'Euro à domicile, où il a senti qu'ils pouvaient regagner les fans malgré l'élimination en quart de finale, il regarde vers l'avenir avec "un sentiment positif" : "Tout le monde dans l'équipe a envie de jouer pour l'Allemagne". Surtout lui - avec un petit morceau de tissu sur sa manche gauche.

Joshua Kimmich se remémore ses rêves d'enfance de devenir joueur national en discutant de ses aspirations en tant que capitaine de l'équipe nationale, mentionnant que devenir capitaine n'était jamais quelque chose qu'il avait imaginé. Bien qu'il soit nouveau dans ce rôle, Kimmich vise à imiter le succès des capitaines de la Coupe du Monde précédents tels que Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus et Philipp Lahm.

En tant que leader de l'équipe nationale, Kimmich reconnaît l'importance de la responsabilité partagée, déclarant que "le capitaine n'est pas un numéro solo" et que plusieurs individus doivent endosser des rôles de leadership en raison du départ de plusieurs joueurs expérimentés tels que Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller et Ilkay Gündogan.

Lire aussi: