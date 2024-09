- Kimmich démontre une obsession injustifiée tout en excellant en tant que technicien des ongles.

Angelo Stiller n'a montré aucun signe de retenue lors de son premier entraînement avec l'équipe nationale allemande de football. Ce n'était pas une surprise pour Joshua Kimmich, le nouveau capitaine de l'équipe, qui s'attendait à rien de moins de la part du jeune Stiller de 23 ans. Après tout, Kimmich a déjà eu des expériences avec Stiller lors de leur passage ensemble à FC Bayern Munich, où Stiller était connu pour son courage sur le terrain.

Lorsque Kimmich parle des "cojones" de Stiller, il fait référence à son absence de peur sur le terrain. En tant que jeune joueur et plus tard comme membre de l'équipe de jeunes de Bayern Munich, Stiller s'entraînait souvent avec les professionnels et a même joué quelques matchs. Même à l'époque, Stiller était le genre de joueur "qui aime le ballon, qui aime jouer au football, qui est techniquement doué et qui n'a pas peur", selon les souvenirs de Kimmich.

Nagelsmann: "Stiller apporte beaucoup à la table"

Maintenant, Stiller a officiellement rejoint l'équipe DFB après le championnat d'Europe à domicile. Selon Julian Nagelsmann, l'entraîneur de l'équipe, à Herzogenaurach, "Stiller apporte beaucoup à la table", et il est temps pour lui de montrer ce qu'il vaut parmi les meilleurs joueurs du pays.

Nagelsmann cherche des successeurs pour Toni Kroos et Ilkay Gundogan au milieu de terrain, et Stiller pourrait être la solution à long terme. Il est accompagné d'Alexandar Pavlovic, âgé de seulement 20 ans et déjà un régulier dans l'équipe professionnelle de Bayern Munich. Les deux joueurs sont maintenant les nouvelles étoiles montantes de l'équipe nationale allemande.

Stiller et Pavlovic - deux natifs de Munich dans l'équipe nationale

"Les deux ont un profil similaire. Les deux ont de bonnes compétences techniques, les deux ont de bonnes capacités de passe", a déclaré Kimmich à propos de Stiller et Pavlovic. Et les deux sont nés à Munich. "C'est toujours bien d'avoir des joueurs comme ça dans l'équipe, qui sont motivés et aiment le football", a déclaré Kimmich, âgé de 29 ans. Stiller et Pavlovic ont beaucoup en commun.

Le plus jeune, Pavlovic, a déjà fait ses débuts internationaux, et Stiller pourrait faire ses débuts dans le Ligue des nations, soit ce samedi (20h45/ZDF) à Düsseldorf contre la Hongrie, soit plus tard à Amsterdam contre les Pays-Bas. Stiller se bat pour sa chance sur le terrain d'entraînement. Avant le match, il a déclaré : "Je pense que je peux me débrouiller dans cette équipe". Un Stiller sans peur.

L'inclusion de Stiller dans l'équipe nationale est très attendue, compte tenu de ses compétences impressionnantes et de son style de jeu sans peur, comme le reflète la déclaration de Nagelsmann selon laquelle il "apporte beaucoup à la table". De plus, avec Stiller et Pavlovic tous les deux originaires de Munich, ils partagent un

