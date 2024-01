Kim Clijsters, blessée, suspend son retour et manquera l'Open d'Australie

Clijsters s'est blessée au genou et a déclaré qu'elle ne pourrait pas participer à l'Open d'Australie dans deux mois.

"J'ai dû prendre la décision de ne pas participer à l'Open d'Australie en janvier", a écrit lundi dans un tweet la quadruple championne du monde et ancienne numéro un mondiale.

"Je suis en rééducation et en traitement pour une blessure au genou. C'est un revers, mais je suis plus déterminé que jamais à reprendre le jeu que j'aime. J'apprécie vraiment votre soutien et vos encouragements".

En septembre, Clijsters a annoncé qu'elle mettait fin à sa retraite et qu'elle revenait au tennis à l'âge de 36 ans.

READ : Barty décroche le plus gros salaire du tennis

READ : Gauff devient la plus jeune titrée depuis 15 ans

La dernière fois qu'elle a joué en compétition, c'était à l'âge de 29 ans, lors de l'US Open 2012. Après avoir pris sa retraite, la Belge a été intronisée au Temple de la renommée du tennis international en tant que membre de la classe 2017.

Il s'agit du deuxième retour de Clijsters dans le sport. Elle a fait un premier retour réussi à la WTA en 2009, remportant trois de ses quatre titres majeurs - l'US Open en 2009 et 2010 et l'Open d'Australie en 2011 - après avoir perdu ses quatre premières finales de grand chelem.

Avec sa victoire à l'US Open en 2009, Clijsters est devenue la troisième joueuse de la WTA à remporter un titre majeur après avoir accouché, après Margaret Court et Evonne Goolagong. Elle a retrouvé la première place mondiale le 14 février 2011.

"Bien que beaucoup de travail m'attende au cours des quatre prochains mois, ma plus grande motivation est le défi personnel que cela représente - physiquement et mentalement, je veux me tester à nouveau", a déclaré Clijsters dans un communiqué de presse lorsqu'elle a révélé ses plans de retour.

"À 36 ans, j'ai l'impression d'être trop jeune pour être à la retraite et, avec tant d'athlètes et de mères inspirantes en compétition, j'ai hâte de retourner sur le court et de voir ce qui est possible après avoir eu trois enfants.

Clijsters a fait ses débuts à la WTA à l'âge de 15 ans, à Anvers, en 1999. Elle a remporté son premier tournoi majeur en 2005 à l'US Open. En mai 2007, elle s'est éloignée du sport pour épouser le basketteur américain Brian Lynch et donner naissance à sa fille Jada en 2008. Elle a également deux fils, Jack (né en 2013) et Blake (né en 2016).

Visitez notre page sur le tennis pour plus d'informations et de vidéos

Clijsters a remporté 41 titres de simple et 11 titres de double en carrière. En tant qu'ancienne numéro 1 mondiale et championne du Grand Chelem, Clijsters aura accès à un nombre illimité de wild cards.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com