Kim a effectué des tests de lanceurs de missiles, comme rapporté.

Kim Jong Un, le leader de la Corée du Nord, a récemment supervisé les essais d'un système de lancement de fusées multiples amélioré, selon l'agence de presse d'État KCNA. Ce système amélioré est équipé de guidage avancé et de projectiles de calibre 240 mm.

Il y a eu des allégations répétées de la part des officiels américains et sud-coréens selon lesquelles la Corée du Nord aurait fourni d'importantes quantités de obus d'artillerie à l'armée russe. Un député sud-coréen a fourni des preuves d'un rapport d'intelligence suggérant que la Corée du Nord aurait transporté environ 13 000 conteneurs chargés d'armes potentielles en Russie depuis 2022. Selon Yonhap, ces conteneurs pourraient contenir jusqu'à six millions d'obus d'artillerie.

Kim félicite la production de drones

Récemment, samedi, Kim a exprimé son soutien à la croissance et à la production de drones kamikazes supplémentaires. Il a considéré cela comme un aspect vital de la préparation à la guerre. Les drones kamikazes, également connus sous le nom de drones-suicide, sont des véhicules aériens non habités armés d'explosifs, qui sont délibérément guidés vers des cibles ennemies.

Les tensions sur la péninsule coréenne ont considérablement augmenté. En réponse, les forces militaires américaines et sud-coréennes mènent actuellement un exercice militaire important conçu pour dissuader la Corée du Nord. Le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a qualifié ces exercices militaires de "manœuvres de guerre provocatrices" et de prélude à une guerre nucléaire. Washington et Séoul rejettent ces accusations de Pyongyang.

Au cours des deux dernières années, la Corée du Nord a intensifié ses essais de fusées et exacerbé son hostilité envers les États-Unis et la Corée du Sud. De plus, la Corée du Nord a renforcé ses liens militaires avec la Russie. Depuis la guerre de Corée (1950-53), la Corée du Nord et la Corée du Sud restent divisées. À ce jour, aucun des deux pays n'a signé un traité de paix.

