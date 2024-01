Kiki Bertens, cinquième tête de série, quitte le court en fauteuil roulant après sa victoire à Roland-Garros

Bertens a lutté contre des crampes au fur et à mesure que le dernier set avançait, avant de s'effondrer sur la terre battue, soulagée et souffrante, après sa victoire 7-6 (7-5), 3-6, 9-7, qui a duré trois heures et 11 minutes.

La Néerlandaise a dû surmonter un déficit de 5-2 et sauver une balle de match dans le troisième set alors qu'elle luttait contre des crampes qui étaient devenues si fortes qu'elle avait eu besoin d'un fauteuil roulant à Roland Garros.

Errani, qui a semblé se moquer des crampes de Bertens pendant le match, a quitté le court sans taper la raquette au filet comme il est d'usage, et a également crié une obscénité en partant.

"Au bout d'une heure, elle est blessée, mais ensuite elle court comme jamais", a déclaré Errani, finaliste à Roland-Garros en 2012, aux médias.

"Elle quitte le court sur une chaise et maintenant elle est dans les vestiaires et mange au restaurant, parfait. Elle a exagéré. Cela m'a mis en colère. Alors, bravo à elle, mais elle peut gagner sans faire ça".

La facilité

Pour Rafael Nadal, expert de la terre battue, la journée de mercredi s'est déroulée de la même manière.

L'Espagnol n'a concédé que quatre jeux à l'Américaine Mackenzie McDonald pour se qualifier pour le troisième tour, en l'emportant 6-1, 6-0, 6-3.

Nadal n'a mis que 35 minutes pour remporter la première manche et, après avoir brisé le premier jeu de service de McDonald en deuxième manche, il a dominé le match.

Le joueur de 34 ans n'a eu aucune balle de break et n'a commis que 15 fautes directes.

"Je fais de mon mieux chaque jour. Je travaille dur à chaque entraînement pour essayer d'être de mieux en mieux à chaque match", a déclaré Nadal. "Aujourd'hui, il ne faisait pas si froid, c'est l'essentiel. Il ne fait pas si froid, les conditions ne sont pas si mauvaises.

Nadal a remporté 12 fois le tournoi de Roland-Garros et n'a perdu que deux fois depuis 2005.

Le vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem espère soulever le trophée pour la quatrième année consécutive.

Le numéro 2 mondial affrontera Kei Nishikori ou l'Italien Stefano Travaglia au prochain tour.

