Kiev vise à détruire les infrastructures militaires

Pour mettre fin au massacre de civils en Ukraine, les capacités militaires de la Russie doivent être définitivement détruites, selon les déclarations du gouvernement ukrainien. Kyiv espère obtenir l'approbation de l'Occident pour utiliser des missiles à plus longue portée contre le territoire russe dans ce but.

Après une nouvelle frappe aérienne mortelle de la Russie près de Kyiv, l'Ukraine vise à détruire définitivement l'infrastructure militaire russe pour mettre fin au massacre de civils. Pour ce faire, il faut priver la Russie de sa capacité à tuer, a déclaré Andriy Yermak, chef de l'administration présidentielle à Kyiv. Il a publié une vidéo montrant des forces déployées dans un champ de débris. Un drone russe a touché la maison de la famille, tuant un enfant de quatre ans et son père. Les autorités ukrainiennes avaient précédemment rapporté une frappe de missile russe.

"Il est nécessaire de détruire son infrastructure militaire car l'ennemi n'accepte pas d'autres arguments", a déclaré Yermak au sujet de l'invasion russe. L'Ukraine espère obtenir une approbation rapide de ses alliés occidentaux pour utiliser des missiles à plus longue portée contre le territoire russe. Previously, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy had expressed high expectations for decisions in the US, UK, and France. "Nous attendons des décisions fortes qui nous rapprochent d'une paix juste."

Pour la première fois samedi soir, le président a également abordé l'incursion de troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Il s'agit d'augmenter la pression sur Moscou. Des unités ukrainiennes se sont retranchées dans de nombreux endroits de la région de Kursk. La Russie concentre de plus en plus de forces pour repousser l'avancée ukrainienne. Selon les autorités, au moins 13 personnes ont été blessées dans un immeuble résidentiel de la ville de Kursk lorsqu'un missile ukrainien a touché, selon les rapports russes.

Les informations des parties en guerre ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. La Russie mène sa guerre d'agression contre l'Ukraine depuis presque deux ans et demi. Mardi dernier, l'Ukraine a lancé une attaque surprise avec ses propres troupes sur le territoire russe pour la première fois dans sa lutte défensive.

Le gouvernement ukrainien plaide fermement en faveur de la destruction définitive des capacités militaires de la Russie pour mettre fin au massacre de civils.

