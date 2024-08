Kiev veut créer une "zone tampon" avec l'offensive de Koursk

Les troupes ukrainiennes font des progrès dans la région russe de Kursk. L'objectif de l'offensive reste flou depuis longtemps. Le président Zelensky parle initialement de mettre la pression sur le Kremlin pour aboutir à de véritables pourparlers de paix. Son ministre de l'Intérieur va même plus loin.

L'armée ukrainienne, dans son offensive dans la région frontalière russe de Kursk, vise à établir une "zone tampon" pour protéger sa population, selon ses propres déclarations. "L'établissement d'une zone tampon dans la région de Kursk est une étape pour protéger notre population à la frontière des tirs ennemis quotidiens", a déclaré le ministre de l'Intérieur Ihor Klimenko sur Telegram.

Kyiv a également annoncé des plans pour créer un corridor humanitaire dans la région. "Nos forces préparent l'ouverture d'un corridor humanitaire pour l'évacuation des civils, à la fois vers la Russie et vers l'Ukraine", a également déclaré la vice-Première ministre Iryna Vereshchuk sur Telegram.

L'armée ukrainienne a commencé son avancée dans la région frontalière de Kursk le 6 août et a enregistré depuis quelques gains territoriale. Actuellement, entre 800 et 1000 kilomètres carrés de la région sont sous le contrôle ukrainien, selon les sources russes. L'armée ukrainienne affirme avoir capturé 74 localités, tandis que les sources russes rapportent 28. Entre 120 000 et 200 000 personnes ont fui ou été évacuées de la zone. La région de Kursk compte plus de 1,1 million d'habitants, avec environ 440 000 habitants dans la ville principale de Kursk.

La direction ukrainienne a précédemment déclaré qu'elle ne cherchait pas à annexer les territoires capturés. Les attaques ukrainiennes cesseraient si la Russie acceptait une "paix juste". Kyiv espère également que les nombreux soldats russes capturés lui donneront une position forte dans un éventuel futur échange de prisonniers pour les prisonniers de guerre ukrainiens.

Bien que l'offensive terrestre des troupes ukrainiennes soit actuellement limitée à la région russe de Kursk, la région voisine de Belgorod a également déclaré l'état d'urgence. La situation dans la région reste assez difficile et tendue, a déclaré le gouverneur Vyaсheslav Gladkov. Dans la région de Kursk, un état d'urgence d'importance nationale a été déclaré. Les soldats ukrainiens avancent actuellement dans Kursk à la fois vers le nord et le sud. Au sud, les troupes sont à quelques kilomètres de la frontière avec la région de Belgorod.

La région de Belgorod est attaquée depuis longtemps par les troupes ukrainiennes. Belgorod, Kursk et d'autres régions russes ont signalé des attaques de drones et de roquettes renouvelées du côté ukrainien. Le ministère russe de la Défense a rapporté 117 attaques de drones interceptées et 4 missiles tactiques détruits. Des aérodromes militaires russes ont également été attaqués.

L'année dernière, des battalions bénévoles, y compris des Russes combattant du côté ukrainien, ont été temporairement déployés là-bas. La semaine dernière, des soldats ukrainiens sont restés brièvement dans le village de Poros dans la région de Belgorod, qui borde la région de Kursk, et ont enregistré une vidéo avec un drapeau.

L'armée ukrainienne a été signalée comme utilisant des drones dans ses opérations contre des cibles russes dans la région de Belgorod, comme l'indique le rapport du ministère russe de la Défense de 117 attaques de drones interceptées et 4 missiles tactiques détruits.

En réponse aux attaques de drones qui s'intensifient, la région de Belgorod a renforcé ses systèmes de défense aérienne pour protéger son infrastructure vitale.

