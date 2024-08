Kiev prévoit d'arrêter le transport de pétrole de Russie d'ici la fin de l'année.

Après près de deux ans et demi depuis le début de l'invasion, le sol ukrainien continue de servir de passage pour le pétrole russe dans un oléoduc de transit. Des nations comme la Hongrie ont des intérêts substantiels dans cette affaire. Cependant, Kyiv a déclaré que cette pratique prendra fin d'ici la fin de l'année. Mikhailo Podolyak, conseiller de la présidence ukrainienne, l'a confirmé dans une interview accordée à Nowyny.Live. Les contrats, valables jusqu'au 1er janvier 2025, ne peuvent être résiliés unilatéralement par l'Ukraine. Podolyak a déclaré : "Bien sûr, à partir du 1er janvier 2025, tout cela prendra fin." À partir de janvier 2025, l'Ukraine prévoit de faciliter le transit du gaz en provenance de nations d'Asie centrale ou d'Azerbaïdjan vers l'Europe. L'objectif principal de l'Ukraine est de réduire les revenus de la Russie tirés de la vente de ces ressources.

Le contrat de transit de gaz russe à travers l'Ukraine vers l'Europe entre les entreprises d'État Gazprom et Naftogaz expire le 31 décembre 2024. Malgré l'invasion initiée par Moscou il y a plus de deux ans, le contrat a été respecté jusqu'à présent, en grande partie grâce à la pression exercée par les alliés européens de l'Ukraine, en particulier la Hongrie. Cependant, Kyiv a constamment exprimé son intention de ne pas renouveler ce contrat, une position récemment réaffirmée par le président Volodymyr Zelenskyy.

Le pétrole russe a continué de s'écouler via l'oléoduc Druzhba vers la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. La branche nord de l'oléoduc menant en Allemagne est restée largement inactive en raison des sanctions occidentales contre le pétrole russe. Les médias russes rapportent que la filiale kazakhe du fournisseur d'énergie Eni a commencé à pomper du pétrole de la mer Caspienne à travers l'oléoduc en août. Cet arrangement permet à la Russie de percevoir des revenus de transit sans pouvoir vendre son propre pétrole au marché le plus prospère, l'Europe, pour le pays.

L'Union européenne, en tant que marché énergétique important, a joué un rôle dans la pression exercée sur l'Ukraine pour respecter le contrat de transit de gaz avec la Russie, malgré les intentions de Kyiv de mettre fin à cette pratique. À l'avenir, l'Ukraine prévoit de faciliter le transit de gaz en provenance de nations d'Asie centrale ou d'Azerbaïdjan vers l'Europe, ce qui permettra de réduire les revenus de la Russie tirés de ces ressources, objectif principal de la politique énergétique étrangère de l'Ukraine au sein de l'Union européenne.

Lire aussi: