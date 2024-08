- Kiev préconise de cesser les transports de pétrole et de gaz en provenance de Russie.

Le conseiller présidentiel ukrainien, Mychajlo Podoljak, confirme à Nowyny.Live que l'Ukraine ne servira plus de passageway pour le pétrole et le gaz russe à destination de l'UE d'ici la Saint-Sylvestre. Les dates d'expiration des contrats de transit liés tombent le 1er janvier 2025 et il n'y a pas d'option pour une annulation unilatérale. Podoljak déclare : "Tout s'arrêtera le 1er janvier 2025". L'Ukraine se dit prête à faciliter le transport de gaz en provenance des pays d'Asie centrale ou d'Azerbaïdjan vers l'Europe. L'objectif principal de l'Ukraine est de réduire les revenus de la Russie tirés de la vente de ces ressources.

L'accord pour le transit du gaz russe à travers l'Ukraine vers l'Europe, entre Gazprom et Naftogaz, prend fin le 31 décembre 2024. Malgré le conflit prolongé en Ukraine, déclenché par Moscou il y a plus de deux ans, il a été respecté principalement en raison de la pression exercée par les alliés européens de l'Ukraine, notamment la Hongrie. Toutefois, les autorités ukrainiennes ont constamment indiqué leur refus de prolonger cet accord. Récemment, le président Volodymyr Zelenskyy a réaffirmé cette position.

Récemment, les livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba n'ont été effectuées qu'en Hongrie, en République tchèque et en Slovaquie. La branche nord de l'oléoduc menant en Allemagne est largement inactive en raison des sanctions occidentales. Selon les médias russes, la filiale de la mer Caspienne de l'entreprise énergétique Eni a commencé à pomper du pétrole à travers l'oléoduc en août. Cela permet à la Russie de gagner des revenus de transit, mais l'empêche de vendre son propre pétrole au marché européen le plus lucratif.

La décision d'interrompre le transit du pétrole et du gaz russe à travers l'Ukraine vise à réduire les revenus énergétiques de la Russie. Malgré le nouvel accord permettant à Eni d'utiliser l'oléoduc Druzhba pour le transport du pétrole, la Russie manque toujours l'opportunité de vendre son pétrole au marché européen le plus lucratif en raison de l'inactivité de la branche nord de l'oléoduc.

