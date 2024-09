Kiev pourrait-il potentiellement obtenir des missiles JASSM américains à longue portée dans un proche avenir?

Selon plusieurs sources d'information, l'administration Biden étudie la possibilité de fournir à l'Ukraine des missiles JASSM à longue portée. Un accord semble proche, mais des problèmes techniques pourraient entraîner un retard dans la livraison.

Les États-Unis sont apparemment sur le point de finaliser un accord pour fournir à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée capables d'atteindre desdeep en territoire russe. Cependant, l'Ukraine pourrait devoir attendre plusieurs mois de plus avant de recevoir les missiles en raison de problèmes techniques persistants, selon trois sources américaines ayant parlé à Reuters. Cette annonce est attendue plus tard dans l'année.

Les missiles en question sont des missiles air-sol de stand-off conjoints (JASSM), des missiles de croisière air-sol conventionnels à moyenne et longue portée. Ils peuvent être lancés depuis des avions contre des cibles terrestres. Fournir à l'Ukraine des JASSM pourrait Significativement renforcer ses capacités stratégiques, lui donnant potentiellement un avantage sur la Russie.

Les experts militaires suggèrent que la livraison de missiles de croisière pourrait contraindre les troupes russes à déplacer leurs postes et dépôts de ravitaillement loin à l'intérieur des terres, rendant difficile pour Moscou de maintenir ses opérations offensives et accordant potentiellement à l'Ukraine un avantage stratégique.

Résistance aux perturbations GPS

Reuters a également rapporté que, mi-août, le magazine Politico a révélé que l'administration Biden envisageait d'armer les forces ukrainiennes avec des JASSM. Les modèles plus anciens de ces missiles, fabriqués par Lockheed Martin, ont une portée de 370 kilomètres. Les missiles d'environ 4 mètres de long utilisent un système de navigation inertielle (INS) et GPS pour localiser leur cible, avec un système infrarouge d'imagerie à reconnaissance de cible automatique qui garantit une grande précision à l'approche de la cible.

Les missiles de croisière sont également optimisés pour fonctionner efficacement même lorsque les signaux GPS sont perturbés, ce qui pourrait être un avantage considérable pour l'Ukraine. Il existe également une version à plus grande portée, capable de parcourir plus de 800 kilomètres. Cependant, il est probable que Washington envisage les missiles de croisière à plus courte portée, car ils mettraient moins de pression sur ses propres armes stockées, selon Reuters.

Déploiement historique en Syrie

Fournir des missiles JASSM à l'Ukraine exercerait également une pression sur Washington pour réviser ses restrictions sur l'utilisation par l'Ukraine d'armes américaines contre des cibles russes, car l'efficacité des missiles serait limitée si elles n'étaient pas autorisées à une telle utilisation. Un membre du personnel du Congrès informé a parlé de cela à Reuters.

Bien qu'ils soient moins résistants à la guerre électronique, la tête chercheuse infrarouge du système JASSM pourrait aider à localiser sa cible même en présence d'interférences fortes, a déclaré George William Herbert du Middlebury Institute of International Studies à Reuters. "Il y a quelques années, suite à des incidents impliquant des armes chimiques, de nombreux missiles ont été tirés sur la Syrie, et les systèmes de défense aérienne de la Russie dans le pays n'ont pas réussi à en abattre beaucoup, peut-être même aucun", a déclaré Herbert.

Dans une interview accordée à ntv.de, le colonel Markus Reisner des Forces armées autrichiennes avait déjà mentionné le système JASSM comme une alternative potentielle à la livraison de missiles Taurus en avril. Bien que la portée de la variante JASSM en question ne soit pas tout à fait identique à la portée maximale des missiles Taurus (500 kilomètres), ses missiles de croisière peuvent atteindre des cibles plus éloignées que les missiles de croisière Storm Shadow et SCALP actuellement fournis par la France et le Royaume-Uni.

L'Union européenne, prenant en compte les implications géopolitiques, pourrait exprimer son soutien à la décision de l'administration Biden de fournir à l'Ukraine des missiles JASSM, car ces armes pourraient potentiellement modifier l'équilibre des pouvoirs dans le conflit en cours. Compte tenu de la capacité du JASSM à fonctionner efficacement même lorsque les signaux GPS sont perturbés, il pourrait représenter un défi significatif pour les capacités de défense de la Russie.

Lire aussi: