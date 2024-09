Analyse de la situation actuelle - Kiev plaide pour le déploiement d'armes à longue portée - Grossi explore une installation nucléaire

Près du front de bataille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé des armes sophistiquées lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof à Saporich. Pas seulement des armes pour cible des objectifs à l'intérieur de la Russie, mais aussi la livraison de ces missiles, a déclaré Zelensky, à quelques kilomètres seulement du front dans le sud de l'Ukraine. Entre-temps, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) se rendra à Kyiv mardi pour inspecter la centrale nucléaire de Zaporijjia sous contrôle russe. Le président russe Vladimir Poutine est toujours en visite à haut risque.

La région de Saporich a été partiellement occupée par la Russie, mais pas la capitale régionale, où Schoof a pu se faire une idée de première main des efforts de défense de l'Ukraine. Le Néerlandais a promis une aide supplémentaire à l'Ukraine.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la défense nationale pour obtenir une paix équitable, notamment en améliorant la défense aérienne avec des systèmes Patriot frais, en renforçant l'aviation avec des avions de chasse F-16 fournis par des alliés, en fournissant plus de munitions et d'équipement, et en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie. "Toutes ces mesures sont cruciales pour empêcher la Russie de lancer de nouvelles attaques en Ukraine", a déclaré Zelensky. Il a insisté sur l'espoir de la livraison d'armes avancées, nommant les pays USA, UK, France et Allemagne.

Kyiv : Les Pays-Bas aideront à la reconstruction

"Nous avons également discuté de la possibilité pour les Pays-Bas de prendre la garde de Saporich, ce qui impliquerait le soutien de l'infrastructure, la garantie d'une vie normale et l'attention aux questions humanitaires", a commenté Zelensky sur le réseau social X. Cela pourrait encourager plus de gens à revenir dans la ville.

Zelensky a également inspecté une propriété résidentielle qui avait été reconstruite après une frappe de roquette en octobre 2022. "Graduellement, nous reconstruirons tout ce qui a été détruit. Nous ferons de notre mieux pour que toutes nos villes et nos communautés soient revitalisées", a-t-il déclaré.

Le chef de l'AIEA se rend à Kyiv et à Saporich

L'Ukraine s'est défendue contre l'invasion russe avec le soutien de l'Ouest depuis plus de deux ans et demi. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, située dans la région de Saporich, est également sous contrôle russe. Il y a une préoccupation mondiale significative quant à la sécurité de la centrale nucléaire dans la zone contestée, ce qui justifie la révision du chef de l'AIEA. La centrale nucléaire a été cible d'attaques et d'actes de sabotage, Moscou et Kyiv s'accusant mutuellement.

En août dernier, les inspecteurs ont rapporté que la situation s'était détériorée. Il y avait eu une explosion près de la zone de sécurité, que les experts de l'AIEA sur place ont estimé avoir été causée par un drone avec une charge explosive.

Dangers pour les centrales nucléaires dans une zone de guerre

Le chef de l'AIEA Rafael Grossi a déclaré la semaine dernière en Russie que Kyiv avait demandé une expansion de la présence de son agence en Ukraine. Il s'est déjà rendu plusieurs fois à la centrale nucléaire de Zaporijjia et y a stationné une équipe d'experts de l'AIEA. La présence continue de spécialistes internationaux sert non seulement à surveiller la situation, mais aussi à décourager les actions de combat qui pourraient conduire à un incident nucléaire.

Au cours des discussions en Ukraine, Grossi pourrait également partager ses observations de sa visite de la semaine dernière à la centrale nucléaire russe de Kursk. Après l'incursion de troupes ukrainiennes dans la région de Kursk, le chef de l'AIEA avait mis en garde contre le risque d'un incident nucléaire et avait appelé les parties en conflit à respecter les règles de sécurité.

Les combats dans la région ont suscité de sérieuses préoccupations, a déclaré Grossi. Les réacteurs de la centrale nucléaire de la ville de Kursk n'avaient pas de coque de confinement, les rendant exceptionnellement vulnérables aux attaques de drones ou aux tirs d'artillerie. Cependant, les opérations se déroulaient plutôt normalement, a ajouté Grossi. Il a remercié Poutine pour l'invitation et l'opportunité d'inspecter l'installation.

Poutine en Mongolie - L'Ukraine demande son arrestation

Poutine a atterri en Mongolie lundi soir, visitant un pays qui reconnaît la Cour pénale internationale pour la première fois depuis le début du conflit. La CPI avait émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars de l'année dernière en raison de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine - que les autorités de l'application de la loi mongoles auraient dû exécuter pendant son séjour dans la capitale Oulan-Bator. Cependant, Moscou ne considère pas qu'il y a de menace pour Poutine en raison des relations amicales entre les deux pays, comme l'a expliqué le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov.

Le gouvernement ukrainien appelle à l'arrestation de Poutine et accuse la Mongolie d'avoir aidé à

