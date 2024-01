Kiev observe un jour de deuil alors que l'Ukraine connaît un début meurtrier pour 2024

Au moins 27 personnes ont été tuées et 30 blessées à Kiev lors de l'attaque de vendredi, a indiqué lundi l'administration militaire de la ville, après que d'autres corps ont été récupérés dans les décombres, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

L'armée ukrainienne a déclaré à CNN qu'il s'agissait de la plus importante attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de son invasion à grande échelle, avec un nombre sans précédent de drones et de missiles tirés sur des cibles à travers le pays.

Au total, au moins 52 personnes ont été tuées dans les attaques de vendredi, qui ont frappé l'ensemble du pays, avec des explosions signalées dans la capitale Kiev, ainsi que dans une maternité de la ville centrale de Dnipro, dans la ville orientale de Kharkiv, dans le port d'Odesa au sud-est et dans la ville occidentale de Lviv, loin de la ligne de front.

Dimanche et lundi, les Ukrainiens de tout le pays ont fêté la nouvelle année au son des alertes aériennes et des nouvelles attaques russes.

Lundi, le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé un nombre record de 90 attaques de drones au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre. Dans la nuit, 90 drones Shahed ont été lancés par vagues depuis Koursk et Primorsko-Akhtarsk en Russie et en Crimée, et des alertes aériennes ont été déclarées dans la plupart des régions d'Ukraine situées le long de l'itinéraire des drones.

Il y a un an, à la veille du Nouvel An, les défenseurs du ciel ont détruit 45 "Shaheds". Aujourd'hui, 87 Shaheds ont été détruits", a déclaré le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Mykola Oleshchuk, dans un message publié sur Telegram.

Lundi, quelques heures avant le début de la nouvelle année, les tirs d'obus russes ont fait au moins cinq morts et 22 blessés.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la ville d'Odessa, dans le sud du pays, a été la cible d'un assaut aérien mené par des drones lancés depuis la mer Noire, qui ont touché des bâtiments résidentiels tôt lundi matin. L'attaque a fait un mort et au moins neuf blessés, a déclaré Oleh Kiper, chef de l'administration militaire de la région d'Odessa.

La région de Donetsk, illégalement annexée par la Russie, a été la cible d'au moins 15 systèmes de roquettes à lancement multiple (MLRS) dans la nuit de lundi à mardi, selon Vladimir Rogov, membre de l'administration de Zaporizhzhia, installée par la Russie.

Les tirs ont fait quatre morts et treize blessés, selon Denis Pushilin, le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, installé par la Russie.

Dans son discours de la Saint-Sylvestre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a cherché à rassembler le pays en déclarant que "nous avons vaincu les ténèbres", alors que la guerre dure depuis bientôt deux ans.

"L'Ukraine est devenue plus forte. Les Ukrainiens sont devenus plus forts... au début de l'année 2023, en janvier et février, nous avons surmonté, sans exagération, l'hiver le plus difficile de l'histoire... nous n'avons pas sombré dans l'obscurité. Les ténèbres ne nous ont pas engloutis. Nous avons vaincu les ténèbres", a déclaré M. Zelensky.

M. Zelensky a reconnu qu'il y avait eu des difficultés, mais il a exhorté le peuple ukrainien à persévérer.

"La guerre a malheureusement séparé des familles, emporté des fils et des filles, et en même temps nous a unis en une grande famille... Il faut s'accrocher à la croyance dans le retour de l'Ukraine. Sachez que toutes les attentes ne sont pas vaines. Et je veux que vous ressentiez notre gratitude pour cela. Et n'oubliez pas : sans chacun d'entre vous, l'Ukraine sera incomplète."

Source: edition.cnn.com