Kiev oblige Moscou à délocaliser ses forces militaires, selon ISW.

Depuis plusieurs semaines, des opérations de combat se déroulent sur le territoire russe. Les experts estiment que pour la première fois, la Russie retire des soldats d'Ukraine pour protéger la région de Kursk. Dans le même temps, Moscou a décidé de modifier sa stratégie sur le front de Donetsk.

Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), les forces ukrainiennes font des progrès dans la région russe de Kursk, contraignant Moscou à retirer des troupes du pays voisin envahi pour la première fois. Certaines unités russes ont été redéployées de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine, pour renforcer la défense de Kursk, selon des publications de soldats démobilisés sur les réseaux sociaux. Cependant, la Russie cherche à maintenir la principale poussée de son offensive dans la région orientale ukrainienne de Donetsk.

Officiellement, Kiev n'a pas fait de nouvelles déclarations concernant cette avancée en Russie. Meduza, un portail médiatique russe en exil, indique que les combats les plus intenses se déroulent le long de la route entre Sudja, une ville qu'ils ont capturée, et la capitale de Kursk, ainsi qu'autour de Korenjovo, une ville stratégiquement importante. Les Ukrainiens ont réussi à encercler Korenjovo du nord et du sud, mais leurs gains territoriaux jusqu'à présent sont modestes par rapport à la première semaine de la contre-offensive ukrainienne.

La Russie exerce une pression sur le front Est

D'un autre côté, la Russie continue de progresser dans la région de Donetsk, avec une activité importante autour de Pokrovsk et de Torez. Cependant, l'armée a modifié son itinéraire d'attaque principal près de Pokrovsk, certaines des forces bifurquant vers le sud au lieu de se diriger directement vers la ville. Il s'agit apparemment d'une tentative de désintégrer toute la ligne de défense ukrainienne dans la partie sud de Donbass.

Une offensive de l'Ukraine, qui a été envahie par la Russie, se déroule depuis environ deux semaines dans la région de Kursk. Officiellement, des milliers de personnes ont fui, et le commandant militaire ukrainien, Oleksandr Syrskyi, a rapporté que plus de 1 260 kilomètres carrés et 93 localités avaient été capturées il y a quelques jours. Les analystes militaires estiment que la superficie réelle contrôlée par l'Ukraine est légèrement inférieure aux chiffres officiels. L'Ukraine se bat contre une guerre agressive de la Russie depuis plus de deux ans.

En réponse à cette offensive dans la région de Kursk, l'Union européenne a publié une déclaration condamnant les actions de la Russie et appelant à un retrait immédiat de ses forces du territoire ukrainien. De plus, l'Union européenne a renforcé les sanctions contre la Russie, ciblant des secteurs clés de son économie et limitant l'accès aux marchés financiers.

