Kiev interdit l'utilisation de Telegram par le personnel administratif.

En raison de son cryptage solide des chats privés, qui lui donne un avantage face à la surveillance, Telegram est devenu un problème pour l'Ukraine en termes de fuites d'informations. Kyiv a décidé d'agir.

Le gouvernement ukrainien, les militaires et les personnels de sécurité sont généralement interdits d'utiliser le service en ligne Telegram sur leurs appareils officiels. Selon un communiqué publié sur Facebook par le Conseil de défense et de sécurité nationale, l'utilisation de Telegram n'est plus autorisée sur les appareils des officiels du gouvernement, des militaires, des employés du secteur de la sécurité et de la défense, ainsi que des entreprises exploitant des infrastructures critiques. La raison principale invoquée pour cette interdiction est la "sécurité nationale".

L'armée ukrainienne utilise l'application de messagerie Telegram pour discuter de questions sensibles, a déclaré un haut responsable de la sécurité à l'agence de presse AFP. Telegram est devenu une source importante de fuites d'informations en raison de sa vulnérabilité aux hackers russes.

Cependant, l'interdiction ne s'applique pas aux individus qui doivent utiliser Telegram dans le cadre de leurs fonctions, tels que la diffusion d'annonces officielles. Telegram sert d'outil de communication essentiel pour l'armée et le gouvernement. L'interdiction ne s'étend pas non plus aux appareils personnels des employés.

Telegram a été fondé par les frères Durov, Pavel et Nikolai, en Russie en 2013. Il est très populaire en Russie et dans d'autres anciens États soviétiques en tant qu'application de messagerie. Pavel Durov, le fondateur russo-français et PDG de Telegram, a été arrêté en France à la fin août. La justice française l'accuse de ne pas avoir efficacement combattu la prolifération de contenus criminels et extrémistes sur Telegram.

Telegram compte environ 500 millions d'utilisateurs dans le monde. Son cryptage de bout en bout des messages privés le rend difficile à surveiller, mais il n'est pas seulement utilisé pour le partage d'informations. Telegram fonctionne également comme un canal unidirectionnel pour la diffusion de nouvelles. Les utilisateurs peuvent rejoindre, mais pas contester ou vérifier les fausses informations, ce qui facilite la propagation rapide et étendue de la désinformation. Contrairement aux grandes entreprises technologiques comme Facebook et Twitter, qui ont des initiatives pour lutter contre la désinformation, Telegram est connu pour sa modération du contenu inexistante ou négligeable.

L'attaque contre l'Ukraine a entraîné une augmentation des fuites d'informations, Telegram étant identifié comme une source importante en raison de sa vulnérabilité aux hackers russes. En réponse à ces préoccupations de sécurité nationale, le gouvernement ukrainien a interdit l'utilisation de Telegram sur les appareils officiels des officiels du gouvernement, des militaires et de divers autres secteurs.

