Kiev insiste sur l'approbation de l'Occident pour des frappes au plus profond des frontières territoriales russes.

12:09 Russie minimise l'importance des discussions avec l'Ukraine, déclare Dmitri Peskov Selon la Russie, les discussions concernant un cessez-le-feu avec l'Ukraine ont perdu beaucoup de leur importance. Les forces ukrainiennes ont pénétré dans la région frontalière de Kursk, un acte qui ne peut être toléré, selon Dmitri Peskov, porte-parole de l'administration présidentielle russe. Une réponse est nécessaire. Il n'y a pas eu de négociations sur un cessez-le-feu et le sujet n'est plus d'actualité.

11:41 Munz: Les capacités militaires biélorusses sont exagérées Le dictateur Lukashenko rassemble des dizaines de milliers de soldats à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, une situation qui inquiète le pays. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plus d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Des sources internes suggèrent une sabotage russe à Geilenkirchen Des services de renseignement suggèrent que le niveau de sécurité accru à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle, était dû à une tentative potentielle de sabotage russe à l'aide d'un drone. Il y a eu un avertissement crédible d'un service de renseignement étranger concernant des préparatifs pour une probable action de sabotage russe contre la base de l'OTAN.

11:20 Imageries satellites: Les Russes peinent à maîtriser l'incendie du dépôt de carburant de Proletarsk Le dépôt de carburant de Proletarsk, dans le sud de la Russie, brûle depuis plus d'une semaine, selon les dernières images satellites du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA FIRMS. Le dépôt, qui compte plus de 70 réservoirs, a étéallumé par une frappe de drone ukrainien le 18 août, et il y a eu des rapports d'une autre attaque le vendredi matin. Les autorités régionales de Rostov ont déclaré l'état d'urgence dans le district de Proletarsk. Au moins 47 pompiers ont été blessés dans l'incendie, selon TASS mercredi.

10:50 La Pologne déploie des avions de chasse L'armée polonaise a déployé des avions intercepteurs en réponse aux attaques russes à proximité de la frontière polonaise. Des avions d'alliances ont également été impliqués dans l'opération. Selon les rapports ukrainiens, l'armée russe a déployé 11 bombardiers à longue portée Tu-95, qui transportent des missiles de croisière, à un moment donné. Il a été rapporté que des missiles hypersoniques Kinzhal ont été tirés sur l'Ukraine, et le pays a également été attaqué depuis la mer Noire.

10:22 Soldat ukrainien engage un missile russe avec une mitrailleuse Les troupes de défense aérienne ukrainiennes sont rapportées avoir engagé un missile russe avec une mitrailleuse montée sur un camion le matin dans la région occidentale de Transcarpathie. Le gouverneur Viktor Mykyta a partagé une vidéo de l'événement sur les réseaux sociaux, affirmant que le missile avait été lancé depuis la région voisine de Lviv et avait été abattu par le 650e bataillon séparé de défense antiaérienne à mitrailleuse. L'authenticité de la vidéo a été confirmée par l'équipe de vérification RTL/ntv. Le type exact de missile n'est pas clair, mais selon The Kyiv Independent, ce n'était pas un coup de mitrailleuse qui a abattu le missile, mais plutôt un missile de défense aérienne des forces armées ukrainiennes.

10:03 Quinze régions ukrainiennes attaquées par la Russie - Infrastructure énergétique cible Plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été attaquées par la Russie tôt le matin, selon le Premier ministre Denys Shmyhal. "Aujourd'hui, 15 régions ont été touchées par une attaque russe massive. L'ennemi a utilisé divers types d'armes : drones, missiles, missiles hypersoniques. Il y a des pertes", a écrit Shmyhal sur Telegram. Les rapports ukrainiens indiquent que l'infrastructure énergétique de quatre régions a été touchée. Les autorités de Saporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté sur Telegram que l'infrastructure énergétique de leurs régions avait été ciblée. Les fournitures d'électricité et d'eau ont été interrompues dans certaines zones de la capitale Kyiv, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Les Russes déplacent des troupes des fronts secondaires en Ukraine vers Kursk Selon les experts de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), l'armée russe continue probablement de redéployer des troupes des secteurs moins importants sur le front ukrainien vers Kursk. Les commandants militaires russes ont briefé le président Vladimir Poutine lors d'une réunion le week-end dernier sur les opérations de combat dans les territoires russes frontaliers avec l'Ukraine, ce qui fait Probably reference à la région de Kursk, selon le dernier rapport de situation de la think tank américaine. L'ISW a observé des éléments de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine et de la 11e brigade de VDV combattant dans la région de Kursk, et a reçu des indications selon lesquelles la direction militaire russe a récemment redéployé des éléments du 56e régiment de VDV de la zone de Robotyne dans l'ouest de Saporizhzhia vers la région frontalière. La direction militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer ses forces des efforts offensifs prioritaires pour capturer Pokrovsk dans la région de Donetsk, ont déclaré les experts.

09:14 Premiers décès rapportés en raison des tirs russes intensifs

Les autorités ukrainiennes rapportent qu'au moins trois personnes ont péri suite aux bombardements russes. Des rapports de pertes ont été signalés à Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Saporischschja au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischtschuk, partage qu'une résidence multifamiliale a été touchée par une "attaque ennemi" et a entraîné un décès. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Saporischschja et Kharkiv diffusent des informations sur des explosions dans leurs territoires respectifs via Telegram et encouragent les citoyens à chercher refuge. Auparavant, le gouverneur de la région de Poltava, Filip Pronin, a affirmé que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre un établissement commercial.

Ukraine observe avec inquiétude la concentration de troupes biélorusses à leur frontière commune. Cette situation est plus importante que les précédentes, et la participation de la Biélorussie au conflit pourrait être catastrophique, comme l'explique la correspondante de ntv, Nadja Kriewald.

08:22 Zones urbaines : "Explosions dans plusieurs villes ukrainiennes - Panne de courant à Kyiv"

Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes ukrainiennes en raison d'une attaque aérienne russe (voir l'entrée à 07:24). Le "Kyiv Independent" indique que des alarmes aériennes ont été activées dans tout le pays peu avant 6h00 heure locale. Des explosions ont été entendues à Kyiv aux alentours de 8h30, suivies d'autres incidents. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, mentionne des pannes de courant dans "plusieurs quartiers" de la capitale, ainsi que des problèmes d'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi et Kryvyi Rih.

07:53 Moscou : 20 drones ukrainiens abattus

Le ministère de la Défense russe affirme avoir intercepté 20 drones lancés depuis l'Ukraine vers le territoire russe. Neuf drones ont été abattus dans la région de Saratov, trois dans la région de Kursk, et deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été abattu dans les régions d'Oryol et de Riazan.

07:24 Russie : Une attaque aérienne massive contre l'Ukraine

L'Ukraine est actuellement cible d'une attaque massive, selon les rapports constants. "Des explosions ont lieu à Kyiv en ce moment même, alors que l'Ukraine est attaquée par des missiles et des drones russes depuis la terre, l'air et la mer", rapporte le "Kyiv Post" sur X. L'expert militaire Nico Lange indique que la Russie lance simultanément des missiles depuis des navires dans la mer Noire et à partir de 11 bombardiers Tu-95, et utilise des drones et des missiles balistiques. "L'attaque aérienne russe contre l'Ukraine est très importante." Des explosions sont signalées dans plusieurs villes.

07:07 Tchétchénie : Les unités ukrainiennes ont subi des pertes dans la région de Kursk

ici. Des combattants des forces spéciales tchétchènes de l'unité Achmat, ainsi que de la 2ème brigade des forces spéciales, affirment avoir détruit deux véhicules de transport de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger français (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, selon l'agence de presse russe TASS, citant le général-major Apti Alaudinow comme commandant. Il ajoute : "Au cours des dernières 24 heures, nous avons également détruit une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et avons détruit un canon." "Nos attaques contre ces installations militaires ont causé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes." Selon Alaudinow, l'avancée des troupes ukrainiennes a été stoppée. "L'ennemi tente effectivement d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà lancé des attaques sur plusieurs fronts et repris certaines villes. Je m'attends à ce que cette tendance se poursuive quotidiennement."

06:41 Corée du Nord : Kim Jong Un prône le développement de drones kamikazes

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a appelé à développer et produire plus de drones kamikazes comme "un aspect important des préparatifs militaires", selon un rapport de l'agence de presse officielle KCNA. Il a fait cette déclaration lors de l'essai de drones développés localement. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens sans pilote équipés de charges explosives dirigées vers des cibles ennemies. La Russie utilise régulièrement des drones iraniens Shahed en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. L'essai de drone, selon KCNA, a eu lieu samedi en réponse à l'augmentation des tensions avec le pays voisin de la Corée du Sud. Des photos montrent des objets blancs en forme d'aile en X volant vers des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les cibles ressemblaient à des chars K-2 sud-coréens.

06:34 Ukraine : 1140 soldats russes "neutralisés" en 24 heures

Le militaire ukrainien affirme que 1140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début du conflit, le nombre rapporté de militaires russes "neutralisés" a якобы atteint 608 820. Ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment confirmés. Kyiv affirme que quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 Kyiv met en garde Minsk contre des actions regrettables

L'Ukraine demande à la Biélorussie de retirer les nombreux soldats et équipements militaires qu'elle affirme avoir déployés le long de leur frontière commune. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration exhortant la Biélorussie à cesser toute action hostile et à se retirer de la région frontalière. L'Ukraine conseille à la Biélorussie de éviter tout acte regrettable sous l'influence de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore répondu. Selon les rapports ukrainiens, des forces spéciales biélorusses et d'anciens soldats de Wagner sont parmi les troupes stationnées à la frontière, armés de chars, d'artillerie, de systèmes de défense aérienne et d'équipement d'ingénierie dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. La déclaration se termine en affirmant que l'Ukraine n'a jamais initié d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et n'a pas l'intention de le faire à l'avenir.

03:52 Alerte de la défense aérienne de Kyiv contre une attaque de drones russesLes systèmes de défense aérienne ukrainiens sont opérationnels dans la région de Kyiv pour contrer les attaques de drones russes, selon l'administration militaire ukrainienne. Il n'y a pas encore de rapports de dommages ou de pertes humaines.

00:19 Zelensky condamne l'attaque contre l'équipe de Reuters comme étant "totalement intentionnelle"Dans son discours du soir, le président ukrainien Zelensky a abordé l'attaque de roquettes mortelles sur les journalistes de Reuters dans la ville orientale ukrainienne de Kramatorsk. Un employé de Reuters a été tué et deux autres blessés. Le défunt, le Britannique de 38 ans Ryan Evans, avait servi comme conseiller en sécurité pour Reuters depuis 2022 en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a décrit l'attaque comme étant "totalement intentionnelle, calculée". Il a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis. Le Bureau du Procureur Général d'Ukraine a lancé une enquête via des annonces publiques sur Telegram. L'incident s'est produit samedi à 22h35 heure locale. Reuters n'a pas pu déterminer si la roquette avait été tirée depuis la Russie ou si l'hôtel avait été intentionnellement pris pour cible. La Russie n'a pas encore réagi.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant aux actions croissantes de la Russie envers l'Ukraine, notamment l'intrusion à Kursk et le bombardement de plusieurs villes ukrainiennes. Le Conseil européen a appelé à une désescalade immédiate des tensions et à un retour à la table des négociations pour une résolution pacifique du conflit.

En réponse à la sabotage russe à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen, l'Union européenne a renforcé ses capacités de défense le long de sa frontière orientale. Le Fonds européen de défense a alloué des ressources supplémentaires aux États membres pour renforcer leurs systèmes de défense aérienne et les opérations conjointes avec les alliés de l'OTAN pour protéger les intérêts communs.

