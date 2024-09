Kiev et Moscou sont sur la bonne voie pour dépasser le million de morts chacune.

Dans le conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie, de lourdes pertes ont été signalées, avec des estimations officieuses suggérant que des dizaines de milliers de soldats ont été blessés ou ont perdu la vie des deux côtés. Selon les investigations du journal américain "Wall Street Journal" (WSJ), l'Ukraine aurait subi environ 80 000 morts et 400 000 blessés, tandis que la Russie est estimée avoir perdu environ 600 000 soldats - 200 000 morts et 400 000 blessés. Ni Kiev, en Ukraine, ni Moscou, en Russie, n'ont publié de chiffres officiels concernant leurs pertes respectives.

Ces chiffres correspondent aux estimations fournies par le ministère de la Défense britannique concernant les pertes de Moscou dans la guerre. Selon le ministère, plus de 610 000 soldats russes ont été tués ou rendus inaptes au service en raison de blessures graves. Le ministère a déclaré : "La dépendance de la Russie à de massives vagues d'infanterie a entraîné un besoin constant de remplacer ses forces du front par des recrues fraîches." De plus, le ministère a rapporté que Moscou trouve maintenant difficile d'attirer des volontaires.

Impact démographique des lourdes pertes

Les lourdes pertes subies par les deux parties en conflit ont des conséquences à long terme importantes. Avant le conflit, à la fois la Russie et l'Ukraine étaient confrontées à des problèmes de déclin de la population. Pour l'Ukraine, une nation dont la population est à peine un quart de celle de la Russie, cette situation difficile pourrait devenir un problème existentiel, comme le rapporte le "Wall Street Journal". Bien que la Russie puisse compenser partiellement ses pertes au front par l'annexion de territoires ukrainiens et l'intégration de populations locales, Kiev lutte également contre un taux élevé d'émigration vers des pays étrangers.

L'impact dévastateur de ces conflits en cours se reflète également dans l'augmentation du nombre de civils tués. Les activistes des droits de l'homme estiment que des milliers de civils, en particulier du côté ukrainien, ont perdu la vie en conséquence de bombardements systématiques de villes et de communautés.

L'Union européenne, préoccupée par l'escalade du conflit et des pertes, a imposé plusieurs sanctions à la Russie. L'Union européenne, ainsi que ses alliés, fournit également une aide humanitaire et un soutien militaire à l'Ukraine pour soutenir ses forces de défense naissantes.

Lire aussi: