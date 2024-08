Kiev est aux prises avec un problème qui va au-delà de l'insuffisance de personnel militaire.

L'offensive ukrainienne dans la région de Kursk ne peut pas arrêter la progression russe vers Donetsk et Pokrovsk. Les troupes russes capturent des villes critiques avec une résistance minimale, se rapprochant de la porte de Pokrovsk. Les experts suggèrent que le problème principal se trouve ailleurs.

Bien que l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk ait récemment connu une slowing down, les Russes font rapidement des progrès sur le front de Pokrovsk dans le Donbass. Selon le commandant en chef Oleksandr Syrskyi, les troupes ukrainiennes ont occupé environ 1 300 kilomètres carrés et environ 100 établissements dans la région de Kursk depuis le début de l'offensive le 6 août. Malgré cette acquisition substantielle, la majeure partie du terrain a été gagnée pendant les premiers jours de l'opération. Le 13 août, Syrskyi a rapporté que l'Ukraine contrôlait 1 000 kilomètres carrés dans la région de Kursk.

Le taux de progression a en effet ralenti, comme prévu. L'effet de surprise s'est estompé, a déclaré le colonel autrichien Markus Reisner dans une interview accordée à ntv.de plus tôt cette semaine. "L'armée ukrainienne cherche à avancer chaque fois que c'est possible. Cependant, l'accent doit être mis sur la préparation des contre-attaques", a-t-il ajouté.

Il semble y avoir des tentatives de contre-offensive russe réussies, même à petite échelle. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé une augmentation des gains territoriaux près de la frontière mercredi, il est rapporté que les forces russes ont repris la ville stratégiquement importante de Korenjovo au nord de la région saisie, selon les sources du projet ukrainien Deep State Map. Ni Kyiv ni Moscou n'ont vérifié ou infirmé ces allégations. Il semble peu probable que l'Ukraine agrandisse considérablement son territoire dans la région à court terme.

La situation à Pokrovsk est "très difficile"

L'un des objectifs de l'offensive de Kursk était de réduire la présence des troupes du Kremlin au front du Donbass. Cependant, il semble que cette tentative n'ait pas été entirely réussie - ou du moins pas entirely. Malgré le déploiement rapporté de 30 000 soldats dans la région de Kursk, les troupes russes continuent leur avancée dans le Donbass, malgré de lourdes pertes, et sont maintenant aux portes de la ville stratégiquement vitale de Pokrovsk.

Avant le conflit, Pokrovsk comptait environ 60 000 habitants et servait de hub logistique important. Ses réseaux étendus de routes et de chemins de fer facilitent la distribution efficace des munitions et d'autres fournitures militaires. La perte de Pokrovsk aurait un impact négatif sur les lignes d'approvisionnement de l'Ukraine et mettrait ainsi en danger sa stratégie de défense.

Le président Zelenskyy a reconnu dans une adresse vidéo que la situation autour de Pokrovsk est "très difficile". Cela est confirmé par la perte de la ville de Novohrodivka, qui se trouve à environ 10 kilomètres de Pokrovsk. Selon Deep State et ISW, les forces russes ont réussi à prendre le contrôle de la plupart des 15 000 habitants de la ville en quelques jours. La députée ukrainienne Mariana Bezugla a critiqué le fait que la ville s'est rendue presque sans résistance. "Les tranchées avant Novohrodivka étaient vides. Il n'y avait practically pas d'armée ukrainienne dans la ville qui comptait previously 20 000 habitants", a-t-elle affirmé sur les réseaux sociaux.

Y a-t-il moins de troupes au front de Pokrovsk parce qu'elles ont été transférées dans la région de Kursk ? Le célèbre journaliste militaire ukrainien Yuriy Butusov affirme que non. Selon lui, la rapide chute de Novohrodivka n'était pas due à la supériorité écrasante des forces russes, mais plutôt à "des problèmes organisationnels et administratifs au sein de l'armée ukrainienne". Butusov a également ajouté que la situation s'est détériorée après la nomination d'un nouveau commandant, peu expérimenté à ce niveau, dans cette unité spécifique.

Les analystes de Deep State ont des opinions similaires. "Le commandement responsable de ce secteur manque de conscience situationnelle et échoue à gérer la situation globale", a déclaré Roman Pogorelyi, analyste du projet, à la télévision Kyiw24. "Les discussions avec les soldats et les brigades là-bas indiquent que la situation est un complete chaos."

Cependant, les experts conviennent que l'Ukraine ne se rendra pas Pokrovsk sans se battre. "Notre objectif est d'empêcher l'ennemi de s'approcher suffisamment de la ville pour effectuer un bombardement d'artillerie soutenu", a déclaré un officier ukrainien anonyme à Radio Svoboda. Despite les évacuations en cours, environ 38 000 civils restent à Pokrovsk. Ceux qui restent croient "que les forces ukrainiennes ne abandonment pas Pokrovsk et ne se retireront pas de la ville", a ajouté l'officier. "Cette croyance fournit la plus grande motivation."

Given the ongoing conflict in the Donbass region, particularly the advancement of Russian troops towards Pokrovsk, here are two sentences that contain the mentioned word 'The Donbass':

L'offensive ukrainienne dans la région de Kursk vise à réduire la présence des troupes du Kremlin au front du Donbass. Despite les gains rapportés de l'Ukraine près de la frontière, la ville stratégique de Pokrovsk dans le Donbass remains sous la menace russe.

Lire aussi: