Kiev demande une autorisation d'armement: " Biden semble rester inébranlable dans sa décision "

13:58 Zelensky annonce le retour de 103 prisonniers de la garde russe L'Ukraine a confirmé un échange de prisonniers avec la Russie, avec le retour de 103 individus en Ukraine, selon le président Zelensky. Ces individus comprennent des soldats, des membres de la Garde nationale, des gardes-frontière et des policiers. Ils étaient des défenseurs de différentes régions, telles que Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv, Mariupol et l'usine Azovstal.

13:38 Les États-Unis approuvent la vente de 32 avions de combat F-35 à la Roumanie Le gouvernement américain a approuvé la vente de 32 avions de combat F-35 à la Roumanie, un allié de l'OTAN et voisin de l'Ukraine. L'ambassadrice américaine à Bucarest, Kathleen Kavalec, explique : "La Roumanie est un allié vital dans l'alliance de l'OTAN, engagée en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région de la mer Noire et au-delà." Cette transaction, évaluée à jusqu'à 7,2 milliards de dollars, fournira à la Roumanie des avions de combat furtifs, polyvalents de Lockheed Martin, renforçant ainsi considérablement ses capacités de défense aérienne. La première livraison est prévue pour 2031.

13:02 La Russie annonce l'échange de 200 prisonniers avec l'Ukraine La Russie et l'Ukraine ont effectué un échange de prisonniers, avec plus de 200 individus libérés, selon les rapports russes. Chaque côté a renvoyé 103 personnes. Les soldats russes reçoivent actuellement une assistance psychologique et médicale en Biélorussie, selon le communiqué du ministère russe de la Défense sur Telegram. Ces soldats auraient été capturés à Kursk, où les troupes ukrainiennes avaient avancé en août. Le côté ukrainien n'a pas encore réagi à ces allégations. Vendredi, le président Zelensky a annoncé la libération de 49 prisonniers de guerre de la garde russe. Il reste incertain si ces individus faisaient partie de l'échange annoncé par la Russie.

12:50 La Russie affirme avoir capturé un autre village dans l'est de l'Ukraine Dans l'est de l'Ukraine, la Russie affirme avoir capturé un autre village, nommé Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ukrainien). Ce petit village est situé dans la région entourant la ville stratégiquement importante de Pokrovsk, actuellement menacée par l'avancée russe. La Russie a fait des progrès significatifs dans la région de Donetsk ces dernières semaines.

12:21 Medvedev menace de détruire Kyiv L'ancien président russe Dmitri Medvedev a menacé de détruire complètement la capitale ukrainienne, Kyiv. La Russie affirme avoir des motifs d'utiliser des armes nucléaires en raison de l'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk, bien qu'elle n'ait pas encore mis en œuvre cette mesure. En réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles occidentaux à longue portée, la Russie pourrait potentiellement utiliser la technologie militaire russe non nucléaire, plus récente pour transformer Kyiv en "tache fondue géante".

11:50 Des combats font rage à Kurakhove Des combats intenses ont lieu actuellement dans l'est de l'Ukraine, principalement autour de la ville de Kurakhove. Cette situation cause de la frustration parmi les locaux. La journaliste de ntv Kavita Sharma rapporte de Dnipro.

11:12 Odessa victime d'attaques de drones Des informations détaillées sur l'attaque de drones à grande échelle de la nuit précédente commencent à être disponibles : la Russie aurait lancé un total de 76 drones de combat, selon l'armée de l'air ukrainienne. Sur ces 76, 72 ont été abattus. Il n'y a pas encore de commentaire officiel sur les conséquences de l'attaque. Cependant, le gouverneur de la région de la mer Noire à Odessa signale des dommages importants à plusieurs bâtiments dans un faubourg de la capitale régionale et à des entrepôts dans le district d'Ismajil. À Kyiv, des débris sont également tombés, selon les rapports officiels. Aucun incendie n'a été allumé à Kyiv, selon les rapports.

10:31 Stoltenberg discute de cartes falsifiées de territoire de l'OTAN avant la guerre Le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, discute des derniers efforts diplomatiques avant la guerre en février 2022 pour décourager la Russie d'envahir l'Ukraine. La dernière réunion du Conseil OTAN-Russie, présidée par Stoltenberg, a eu lieu en janvier. Les Russes ont exigé le retrait de tous les soldats de l'OTAN des territoires orientaux de l'alliance, ce que l'OTAN a trouvé inacceptable. Stoltenberg explique qu'en dépit de cette croyance en un dialogue, ils ont de nouveau rencontré les deux ministres russes adjoints des Affaires étrangères et de la Défense. Lors de cette réunion, les Russes ont affirmé qu'il n'y avait pas de plans d'invasion et que la Russie était menacée par l'Ukraine. Ils ont présenté des cartes qui, selon eux, montraient incorrectement les frontières de l'OTAN, comme la représentation erronée du Danemark comme territoire de l'OTAN. Stoltenberg admet qu'il n'est pas sûr si les informations incorrectes étaient le résultat d'une mauvaise préparation ou d'actions délibérées. En regardant en arrière, il regrette que l'OTAN et ses alliés n'aient pas fourni plus de soutien militaire à l'Ukraine plus tôt. Il indique que si l'Ukraine avait été plus forte militairement, le seuil d'attaque de la Russie aurait été plus élevé, mais il ne peut pas dire si cela aurait été suffisant.

10:03 Wiegold sur l'accord de stationnement : "La Lituanie considère la brigade de combat allemande comme une aide" La Lituanie et l'Allemagne finalisent un contrat gouvernemental : il garantit à l'État balte de l'OTAN que une brigade allemande prête au combat sera stationnée dans le pays. L'expert militaire Thomas Wiegold discute de l'historique et de l'importance de l'accord dans une interview avec ntv.

09:28 Les intentions de Kim : renforcer les liens avec Moscou Le leader nord-coréen Kim Jong Un aurait l'intention de renforcer les relations avec la Russie, selon les médias d'État. Suite aux conversations entre Kim et le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias d'État rapportent un dialogue approfondi sur "l'amélioration du dialogue stratégique entre les deux pays et le renforcement de la coopération pour protéger leurs intérêts de sécurité respectifs, ainsi que la situation régionale et internationale". L'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud accusent la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour la guerre en Ukraine. Pyongyang nie ces allégations, les qualifiant de "ridicules".

08:59 Armes occidentales pour l'Ukraine : Starmer et Biden discuteront à nouveau à l'Assemblée générale de l'ONU Il y aura bientôt une autre discussion sur la possibilité de permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes avancées de l'Ouest contre des cibles russes. Le Premier ministre britannique Starmer a déclaré cela après une réunion avec le président américain Biden, lors de laquelle ils ont reporté une décision sur la question. Biden et Starmer en discuteront à l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine "avec un groupe plus large de personnes", a déclaré Starmer. Les médias britanniques rapportent que Biden, craignant un conflit nucléaire, est prêt à autoriser l'Ukraine à utiliser des roquettes britanniques et françaises incorporant la technologie américaine - mais pas des roquettes américaines.

08:23 Zelensky sur la déclaration de Trump : "Les propos de campagne sont les propos de campagne" Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, sans présenter de plan. Lors d'une interview avec CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est interrogé sur son interprétation de cette déclaration. "Je ne peux pas comprendre aujourd'hui en raison d'un manque de détails", déclare Zelensky dans l'interview qui sera diffusée dimanche. "Ma position est que cela relève de la campagne électorale aux États-Unis. Les propos de campagne sont les propos de campagne. Parfois, ils ne sont pas très pratiques", explique-t-il. Cependant, Zelensky révèle également avoir parlé avec Trump il y a deux mois. Au cours de cette conversation, Trump lui a assuré de son soutien à l'Ukraine, ce que Zelensky a révélé. Il s'agissait d'une conversation positive.

07:27 ISW : la Russie a besoin de plus de troupes à Kursk pour expulser les Ukrainiens La Russie poursuit ses contre-attaques dans la région de Kursk, mais l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) n'a pas encore reconnu d'opération importante pour expulser entirely les forces ukrainiennes de Kursk. L'ISW, basé à Washington, écrit que jusqu'à présent, les autorités russes ont principalement fait appel à des conscrits mal formés et équipés, ainsi qu'à de petits groupes des forces armées régulières russes et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière. Dans une évaluation, le think tank informe : "Une contre-offensive russe pour récupérer le territoire dans l'oblast de Kursk saisi par les forces ukrainiennes nécessitera probablement plus de personnel et de matériel que ce que la Russie a déjà rassemblé dans la région - surtout si la plupart des unités déjà déployées manquent d'expérience combattante."

06:49 L'Ukraine sous attaque de drones

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones Shahed pendant la nuit. L'armée russe a lancé de nombreux groupes de drones d'attaque, ont rapporté les forces aériennes ukrainiennes. Des alertes aériennes ont été activées dans presque toutes les régions du pays. Par exemple, dans la région d'Odessa. La marine a rapporté avoir abattu neuf drones là-bas. Des explosions ont été entendues dans la ville d'Odessa, mais aucun décès n'a été signalé pour l'instant.

06:13 Mützenich propose un sommet international pour l'initiative de paix

Le chef du groupe parlementaire SPD Rolf Mützenich propose un sommet international pour l'initiative de paix pour négocier une fin au conflit en Ukraine. "À mon avis, il est maintenant temps pour les alliés occidentaux d'organiser un sommet pour l'initiative de paix", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". "Le chancelier fédéral et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent que maintenant est le moment opportun pour intensifier les efforts en vue de pourparlers de paix, et que la Russie devrait également être impliquée dans le prochain sommet pour la paix." Lorsqu'on lui a demandé quels pays pourraient être membres d'un tel sommet, Mützenich a mentionné des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil comme candidats potentiels. "La conviction que l'invasion russe peut devenir un fardeau croît dans ces pays", suggère-t-il. Par conséquent, le travail d'un tel sommet "pourrait être prometteur", et il pourrait jouer un rôle de médiation important.

05:41 Les diplomates de l'UE envisagent une nouvelle approche pour le prolongement des sanctions

Les diplomates de l'UE affirment que la Commission européenne étudie trois options pour prolonger les sanctions contre la Russie à l'avenir. Des scénarios correspondants ont été présentés aux diplomates européens vendredi, ont déclaré plusieurs personnes proches du dossier. Le contexte est les actifs gelés de la banque centrale russe, qui jouent un rôle vital dans l'octroi d'un mégaprêt de 50 milliards de dollars par les États G7 à l'Ukraine.

03:40 Klitschko : des débris de drones endommagent des bâtiments à Kyiv

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, annonce via l'application de messagerie Telegram que des débris de drones ont touché un bâtiment dans la capitale ukrainienne. Les débris sont tombés sur un bâtiment municipal dans le district d'Obolon, au nord du centre-ville, tôt le matin. Klitschko a également rapporté que les services d'urgence se rendaient sur les lieux. Plus tôt, le maire avait expliqué que les unités de défense aérienne étaient en opération dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un renforce son engagement à renforcer les liens avec Shoigu

Le leader nord-coréen Kim Jong Un s'est engagé à renforcer la coopération avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse d'État KCNA, les deux dirigeants ont eu une discussion détaillée lors de la visite de Shoigu à Pyongyang, aboutissant à un accord satisfaisant sur des questions telles que le renforcement de "la coopération pour sauvegarder les intérêts de sécurité mutuelle". Shoigu, qui a été ministre de la Défense russe jusqu'en mai, a lancé des liens améliorés entre la Corée du Nord et la Russie avec sa visite à Pyongyang en juillet de l'année dernière.

23:36 Zelensky va présenter "la stratégie de la victoire" à Biden en septembre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévu une rencontre en septembre avec le président américain Joe Biden. "Je vais proposer la stratégie pour la victoire", a déclaré le chef d'État lors d'une apparition publique à Kyiv. Cette stratégie implique une série de décisions interdépendantes qui équiperont l'Ukraine de forces suffisantes pour orienter le conflit vers la paix. "De telles victoires militaires peuvent être conclues avec succès soit en contraignant l'armée envahissante à se retirer, soit en négociant la paix", a expliqué Zelensky. Cela garantira l'autonomie véritable du pays. Cependant, Kyiv compte sur l'aide des États-Unis pour maintenir une position forte.

22:59 La Russie déplace sa stratégie d'assaut vers le sud

Les combats intenses se poursuivent dans la région orientale du pays, selon l'armée ukrainienne. Selon l'État-major à Kyiv, il y a eu 115 accrochages aujourd'hui. "L'activité la plus intense a été observée dans la direction de Kurachove, tandis que l'ennemi était également actif dans les directions de Lyman et Pokrovsk", a-t-il déclaré. Kurachove est un petit village situé au sud de Pokrovsk. Pendant longtemps, Pokrovsk était considérée comme la direction d'attaque principale des troupes russes. Récemment, les Russes n'ont réussi à obtenir que des gains territoriaux limités dans cette zone. Au lieu de cela, ils ont étendu leur front d'attaque vers le sud pour capturer la ville minière de Hirnyk près de Kurachove.

22:18 Zelensky : L'avancée dans le Kursk aabouti à un soulagement souhaité

L'avancée de l'Ukraine dans la région russe de Kursk porte ses fruits, selon le président Volodymyr Zelensky. Dans la région de Charkiv, l'ennemi a été repoussé, et dans le Donetsk, l'avancée russe a ralenti, affirme-t-il. La Russie n'a ottenuto aucun succès significatif dans sa contre-attaque dans le Kursk. Les experts avaient souvent exprimé des doutes quant au redéploiement de plus grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers le Kursk. La Russie affirme avoir repris 10 des 100 établissements occupés.

21:46 "L'Occident a peur" - Les paroles fortes de Zelensky sur les alliés

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse l'Occident de ressentir "de la peur" quant à la discussion de l'aide à l'Ukraine pour contrer les missiles russes. "Si les alliés tirent collectivement sur les missiles et les drones dans les territoires des pays du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas de résolution similaire pour tirer sur les missiles et les drones iraniens Shahed dans le ciel ukrainien ?" dit Zelensky lors d'une conférence à Kyiv. "Ils ont peur de dire même : 'Nous travaillons dessus'. Et cela se produit même quand les missiles et les drones se dirigent directement vers le territoire de nos pays voisins", a déclaré le chef d'État ukrainien. Cela est "honteux pour le monde démocratique".

21:30 La Russie a utilisé plus de 8000 drones iraniens jusqu'à présent

La Russie a prétendument lancé 8060 drones iraniens Shahed, développés par l'Iran, en Ukraine depuis le début de la guerre, selon le gouvernement ukrainien. Les déclarations de l'Iran ou de la Russie restent indisponibles. L'Ukraine avait initialement accusé le gouvernement iranien de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

20:43 Autorisation pour les armes à longue portée pour l'Ukraine ? Les États-Unis hésitent à répondre aux questions

À Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden doivent se rencontrer pour des discussions. On s'attend à ce que des annonces soient faites concernant l'approbation de l'utilisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Selon des sources du journal britannique "The Guardian", la Grande-Bretagne a accordé à l'Ukraine l'autorisation de mener des attaques à l'aide de missiles Storm-Shadow. Cependant, aucune des deux parties n'est censée faire d'annonces sur cette question lors de la réunion d'aujourd'hui. "Je ne m'attends pas à une annonce aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée à l'intérieur de la Russie - Certainly not from the US", says John Kirby, the communications director of the National Security Council. He only mentions that they are still talking with Britain, France, and other allies "about the types of capabilities that will be provided to Ukraine." He also avoids providing a clear answer when asked if the US government will announce any changes. "I'm not going to engage in a hypothetical discussion about what we might or might not say at a certain time."

Vous pouvez consulter tous les développements précédents ici.

Face à la tension croissante dans la région, certains experts ont mis en garde contre le risque que le conflit en Ukraine ne dégénère en une guerre cybernétique plus large entre l'Ukraine, ses alliés et la Russie.

Dans le cadre de cette menace potentielle, plusieurs nations occidentales ont renforcé leurs efforts en matière de cybersécurité et leur préparation, en investissant massivement dans des programmes de défense cyber et en formant leur personnel militaire et civil pour répondre efficacement aux cyberattaques.

À mesure que la guerre électronique devient une menace de plus en plus réelle, les organisations internationales et les instances dirigeantes doivent travailler ensemble pour Establish clear rules and guidelines for cyberwarfare, similar to those that govern traditional warfare, to ensure that the digital domain remains a safe and secure space for all nations.

Lire aussi: