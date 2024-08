Kiev connaît la deuxième plus longue alerte de raid aérien depuis le début du conflit, survenant à 15h40.

En raison des assauts intenses de la Russie sur l'Ukraine, Kyiv a connu un avertissement de défense aérienne pendant 7 heures et 46 minutes. Selon le journaliste Denis Trubetskoy, il s'agit du deuxième avertissement de défense aérienne le plus long jamais enregistré dans la capitale depuis le début de l'invasion russe. Auparavant, un avertissement de 9 minutes plus long avait été rapporté. Selon Anton Gerashchenko, ancien conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, un avertissement de 10 heures a été enregistré dans différentes régions d'Ukraine.

15:15 Contre-offensive signalée à Kursk par la Russie Les forces russes ont attaqué des soldats ukrainiens à plusieurs positions le long de la ligne de front dans la région russe de Kursk, selon les informations du ministère de la Défense de Moscou. En outre, l'agression ukrainienne a été repoussée en sept endroits différents à Kursk. De plus, les forces ukrainiennes ont subi des attaques en 16 endroits dans la région de Sumy, qui partage une frontière avec Kursk du côté ukrainien.

14:55 Inspection de la centrale nucléaire de Kursk priorisée par le directeur de l'AIEA Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rendra personnellement à la centrale nucléaire de Kursk, située dans l'oblast russe du même nom, suite à l'entrée des troupes ukrainiennes dans la région. Selon une déclaration de Grossi sur X, cette visite est une réponse à la situation grave. "Je tiens à souligner une fois de plus qu'en aucun cas la sécurité des installations nucléaires ne doit être compromise", a-t-il déclaré. La visite est prévue pour le mardi prochain.

14:47 Incendie à la plus grande raffinerie de pétrole de Russie à Omsk Un incendie s'est déclaré dans la plus grande raffinerie de pétrole de Russie, située dans la ville d'Omsk, selon l'opérateur de la raffinerie, Gazprom. Deux personnes ont été blessées, mais les opérations continuent, selon un communiqué de Gazprom. "L'incendie à la raffinerie d'Omsk a été maîtrisé. Le système de sécurité automatisé de la raffinerie a détecté un incendie dans son équipement technique", ont-ils déclaré. La production n'est pas affectée.

14:32 Les forces russes revendiquent la responsabilité de la cible d'armes et de munitions occidentales Les forces russes ont attaqué des stations de compression de gaz et des transformateurs d'énergie en Ukraine, selon le ministère de la Défense de Moscou. Les installations énergétiques ont été ciblées avec des drones et des missiles, selon le ministère, qui fournit de l'électricité au complexe militaro-industriel ukrainien. Les armes et munitions occidentales stockées sur deux aérodromes ukrainiens ont également été ciblées.

14:09 Journal géorgien rapporte la capture d'au moins 247 soldats russes à Kursk Depuis l'invasion surprise des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk au début août, des sources du journal géorgien affirment que plus de 240 soldats russes ont été capturés par les troupes ukrainiennes. Le journal a analysé plus de 130 photographies et vidéos prises depuis l'incursion du 6 août. La plupart des preuves visuelles ont été collectées par des soldats ukrainiens et partagées sur les réseaux sociaux. L'analyse a également inclus des images prises par un photographe du journal géorgien dans une prison où des soldats russes capturés sont prétendument détenus en Ukraine. "Les images authentiques présentées montrent au moins 247 prisonniers russes et appuient les allégations des autorités ukrainiennes selon lesquelles des centaines de Russes ont été détenus pendant l'incursion", a annoncé le journal.

13:43 Objet non identifié signalé dans l'espace aérien polonais et atterri During Russia's attack on Ukraine, an unidentified object appears to have penetrated Polish airspace and possibly landed on Polish territory. According to Polish state news agency PAP, the search for the object, which is not believed to be a rocket, is still ongoing. "During the mass Russian attack on Ukrainian land on Monday, an object seems to have entered Polish territory," General Maciej Klisz, the operational commander of the Polish armed forces, informed Polsat News. The Guardian reports, citing an army spokesperson, that the object is likely a drone.

13:21 Impact de roquettes suspectes sur le barrage au nord de Kyiv During the widespread air attack on Ukraine this morning, a dam north of Kyiv was allegedly struck by a Russian rocket, according to Ukrainian media reports. A video shared by journalist Yaroslav Trofimov of the Wall Street Journal shows part of the hydroelectric power station on fire. "If the dam ruptures, a significant number of people downstream could perish," Trofimov wrote. No official statements regarding the structure's damage have been released thus far.

12:57 Zelenskyy décrit la dernière attaque russe comme "très destructive" Russia allegedly launched more than 100 rockets and nearly 100 drones during the most recent massive attack, as per Ukrainian reports. "This was one of the most destructive attacks," stated Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in a video message on Telegram. While the Russian Ministry of Defense maintains that they struck "all targeted infrastructure facilities" during their massive attacks on Ukraine, Zelenskyy explained that the attack was "combined," involving over 100 different types of rockets and around 100 Shahed drones of Iranian origin.

12:38 Les officiels ukrainiens appellent l'Occident à autoriser des frappes en profondeur sur le territoire russe Ukraine urge l'Occident à autoriser l'utilisation des armes fournies pour des frappes en profondeur sur le territoire russe afin d'accélérer la fin de l'agression russe. "Une telle décision accélérerait la fin du terrorisme russe", a écrit Andriy Yermak, chef de cabinet du président Volodymyr Zelenskyy, sur Telegram.

12:09 Le porte-parole du Kremlin considère que les négociations avec l'Ukraine ne sont plus pertinentes La Russie considère que les négociations avec l'Ukraine concernant un cessez-le-feu ont perdu leur pertinence, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. L'incursion des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk ne peut être tolérée, a-t-il déclaré. Il n'y a eu aucune discussion sur un cessez-le-feu, et le sujet est considéré comme irrelevant.

11:41 Munz: "L'armée biélorusse n'est pas vraiment impressionnante" Le dirigeant autoritaire Lukashenko concentre des milliers de soldats près de la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, une action qui suscite des inquiétudes. Cependant, selon le correspondant de ntv Rainer Munz, il s'agit plutôt d'une démonstration de force que d'une véritable menace.

11:25 Cercles: Suspicion d'un sabotage russe près de Geilenkirchen Des rapports de renseignement laissant supposer une opération de sabotage russe à l'aide d'un drone ont entraîné une augmentation du niveau de sécurité à la base de l'OTAN à Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle, selon des sources de sécurité allemandes. Il y avait des informations crédibles d'une agence de renseignement étrangère indiquant des plans pour une opération de sabotage russe potentielle contre la base de l'OTAN.

11:20 Images satellites: Les Russes ont du mal à contenir l'incendie à l'entrepôt de carburant Proletarsk Plus d'une semaine après son début, l'incendie à l'entrepôt de carburant Proletarsk, dans le sud de la Russie, continue de faire rage, selon les dernières images satellites du système de surveillance des incendies et des forêts de NASA, FIRMS. L'incendie, qui a touché plus de 70 citernes, a été déclenché par une attaque de drone ukrainien le 17 août en soirée.

Des rapports non confirmés font état d'une autre attaque vendredi matin. Les autorités régionales de Rostov ont déclaré l'état d'urgence pour le district de Proletarsk. Selon l'agence de presse russe TASS, 47 pompiers ont été blessés dans l'incendie jusqu'à présent.

10:50 La Pologne envoie des chasseurs Les attaques russes près de la frontière ukrainienne affectent également le pays voisin de la Pologne : en raison de la proximité des frappes russes de la frontière polonaise, l'armée polonaise a déployé des intercepteurs, selon l'agence de presse PAP. D'autres avions alliés ont également participé à l'opération. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a utilisé 11 bombardiers longue portée Tu-95, qui peuvent transporter des missiles de croisière, à un moment donné. Des missiles hypersoniques Kinzhal ont également été lancés contre l'Ukraine, et le pays a été attaqué depuis la mer Noire également.

10:22 Vidéo: Soldat ukrainien tire sur un missile russe avec une mitrailleuse Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le gouverneur Viktor Mykyta montre des soldats ukrainiens d'une unité de défense aérienne utilisant une mitrailleuse montée sur un camion pour tirer sur un missile russe de croisière dans la région occidentale de Transcarpathie. Le missile, prétendument lancé depuis la région voisine de Lviv, a été abattu par le 650e bataillon séparé antiaérien à mitrailleuse. L'équipe de vérification RTL/ntv a validé l'authenticité de la vidéo. Cependant, il reste incertain de quel type de missile il s'agissait. Selon le "Kyiv Independent", ce n'est pas le tir de mitrailleuse qui a abattu le missile, mais un missile ukrainien de défense aérienne, comme l'a déclaré l'ancien porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ignat.

10:03 15 régions ukrainiennes visées par des attaques russes - Infrastructure énergétique prise pour cible

Plus de la moitié des régions d'Ukraine ont été visées par la Russie, selon le rapport matinal du Premier ministre Denys Shmyhal. "Aujourd'hui, une massive attaque russe a touché 15 régions. L'ennemi a utilisé divers moyens : drones, roquettes, missiles hypersoniques. Il y a des morts et des blessés", a-t-il écrit sur Telegram. Selon les rapports ukrainiens, l'infrastructure énergétique de quatre régions a été touchée. Les autorités de Zaporizhzhia, Sumy, Rivne et Lviv ont rapporté sur Telegram que l'infrastructure énergétique de leurs régions était attaquée. Dans certaines zones de Kyiv, l'électricité et l'eau ont été coupées, selon le maire Vitali Klitschko.

09:40 ISW: La Russie déplace ses forces à Kursk, probablement de fronts moins importants en Ukraine

L'armée russe continue probablement de déplacer ses troupes des secteurs moins importants sur le front ukrainien vers la région de Kursk, selon les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les commandants de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine, de la 11e brigade aéroportée (VDV), du 56e régiment de VDV (7e division de VDV) et du 51e régiment de VDV (106e division de VDV) ont prétendument briefé le président russe Vladimir Poutine lors du week-end sur les opérations de combat dans les territoires russes bordant l'Ukraine. Cela suggère que la région de Kursk, selon la think tank américaine dans sa dernière mise à jour. L'ISW a repéré des éléments de la 810e brigade de marine, de la 155e brigade de marine et de la 11e brigade de VDV combattant dans la région de Kursk et a reçu des indications que le commandement militaire russe a récemment redéployé des éléments du 56e régiment de VDV de la zone de Robotyne dans la région occidentale de Zaporizhzhia vers la région frontalière. La direction militaire russe résiste à la pression opérationnelle pour retirer ses forces des efforts offensifs prioritaires pour saisir Pokrovsk dans la région de Donetsk, estiment les experts.

09:14 Premiers décès rapportés suite à des bombardements russes massifs

Au moins trois personnes ont péri lors des frappes aériennes russes, selon les autorités ukrainiennes. Des pertes ont été signalées à Luzk à l'ouest, Dnipro à l'est et Zaporizhzhia au sud. Le maire de Luzk, Ihor Polischchuk, a déclaré qu'un bâtiment résidentiel avait été touché par "une frappe de l'ennemi" et qu'une personne avait été tuée. Les gouverneurs des régions d'Odessa, Zaporizhzhia et Kharkiv ont rapporté des explosions dans leurs régions sur Telegram et ont exhorté les gens à chercher refuge. Plus tôt, le gouverneur de la région de Poltava, Filip Pronin, a rapporté que cinq personnes avaient été blessées lors d'une attaque contre une installation industrielle.

10:22 Des explosions résonnent dans plusieurs villes ukrainiennes - Kyiv plongée dans l'obscurité Des explosions se font entendre dans plusieurs villes ukrainiennes suite à une importante frappe aérienne russe (signalée à 07:24). Selon "Kyiv Independent", des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans tout le pays juste avant 6 heures locales. Les premières explosions à Kyiv ont été entendues aux alentours de 8h30, suivies d'autres. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, signale que l'électricité est coupée dans divers quartiers de la capitale et qu'il y a des problèmes avec l'approvisionnement en eau du côté droit de la ville. Des explosions ont également été signalées à Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporijjia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyï, Kropyvnytskyï et Kryvyï Rih.

07:53 Moscou annonce la destruction de 20 drones ukrainiens Le ministère de la Défense de Moscou annonce avoir abattu 20 drones ukrainiens se dirigeant vers le territoire russe pendant la nuit. Neuf ont été interceptés dans la région de Saratov, trois dans la région de Kursk, et deux chacun dans les régions de Belgorod, Bryansk et Tula. Un drone a été détecté dans les régions d'Oryol et de Riazan.

07:24 La Russie lance une offensive aérienne intensive contre l'Ukraine L'Ukraine fait face à une offensive aérienne intensive, selon des rapports contemporains. "Kyiv Post" signale des explosions à Kyiv à ce moment-là, alors que l'Ukraine est cible d'une frappe massive de missiles et de drones par terre, air et mer. L'expert militaire Nico Lange écrit que la Russie tire des missiles depuis des navires dans la mer Noire et depuis 11 bombardiers Tu-95, et utilise des drones et des missiles balistiques. "L'offensive aérienne russe contre l'Ukraine est importante." Des explosions sont signalées dans plusieurs villes.

07:07 Le commandant tchétchène parle des pertes ukrainiennes dans la région de Kursk Les forces des troupes d'élite Achmat, ainsi que la 2e brigade de troupes d'élite, affirment avoir détruit deux transporteurs de troupes blindés, cinq véhicules de combat blindés et un char léger d'origine française (AMR) dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, selon l'agence de presse russe TASS, citant le général-major Apti Alaudinov, le commandant. "Au cours des dernières 24 heures, nous avons également éliminé une unité de lance-grenades automatiques et un mortier, et détruit un canon", a-t-il déclaré. "Grâce à ces attaques contre les installations militaires, nos forces ont semé la panique parmi les troupes ukrainiennes." Alaudinov affirme que l'avancée des troupes ukrainiennes a été stoppée. "L'ennemi tente effectivement d'avancer, mais sans succès. Nous avons déjà commencé à éliminer l'ennemi dans plusieurs zones et à libérer certains établissements. Je pense que cette opération se poursuivra tous les jours."

06:41 La Corée du Nord : Kim Jong Un appelle à augmenter la production de drones kamikazes Le leader nord-coréen Kim Jong Un a appelé à développer et produire plus de drones kamikazes comme "aspect vital des préparatifs de guerre", selon un rapport de l'agence de presse officielle KCNA. Il a fait cette déclaration lors d'un essai de drones développés localement. Les drones kamikazes sont des véhicules aériens non habités équipés d'explosifs, guidés vers des cibles ennemies. La Russie utilise fréquemment des drones Shahed de ce type en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire. L'essai de drone aurait eu lieu samedi au milieu des tensions croissantes avec la Corée du Sud voisine. Des photos montrent des objets blancs en forme d'aile X volant vers des cibles de chars et explosant. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les cibles sont des modèles de chars K-2 sud-coréens.

06:34 L'Ukraine : 1 140 soldats russes 'neutralisés' en 24 heures Les rapports militaires ukrainiens indiquent que 1 140 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début du conflit, le nombre de militaires russes "neutralisés" a atteint 608 820. Ces chiffres ne peuvent être indépendamment vérifiés. Récemment, quatre chars russes, 17 véhicules blindés, 47 systèmes d'artillerie, un lanceur de roquettes multiple, un système de défense aérienne et 39 drones ont été détruits.

06:12 Kyiv presse Minsk de éviter les 'erreurs regrettables' L'Ukraine exige que la Biélorussie retire ses importants contingents de troupes et son équipement militaire de leur frontière commune. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de Minsk est appelé à se retirer de toute action hostile et à retirer ses forces de la région frontalière. L'Ukraine met en garde la Biélorussie contre les "erreurs regrettables" sous la pression de Moscou. La Biélorussie n'a pas encore répondu. Selon les rapports ukrainiens, parmi les troupes à la frontière se trouvent des unités spéciales biélorusses et d'anciens mercenaires de Wagner. L'équipement comprend des chars, de l'artillerie, des systèmes de défense aérienne et de l'équipement d'ingénierie, apparemment positionnés dans la région de Gomel le long de la frontière nord de l'Ukraine. Le communiqué souligne également que l'Ukraine "n'a jamais entrepris d'actions hostiles contre le peuple biélorusse et ne le fera pas à l'avenir".

05:46 Le gouverneur russe signale des dommages causés par les débris de drones Dans la région russe de Saratov, plusieurs résidences ont été endommagées par des débris de drones ukrainiens abattus, selon le gouverneur. Les villes de Saratov et d'Engels sont touchées, avec tous les services d'urgence mobilisés. Engels abrite une base de bombardiers stratégiques en Russie.

03:52 Kyiv Subit à une Attaque de Drone, la Défense Aérienne RéagitSelon les sources ukrainiennes, les installations de défense aérienne dans la région de Kyiv sont actives en raison des attaques de drones russes. Un message d'alerte a été diffusé sur Telegram : "Activité de drones ennemis détectée ! Les systèmes de défense aérienne de la région répondent." Pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur d'éventuels dommages ou pertes humaines.

00:19 Zelensky Qualifie l'Attaque Contre l'Équipe de Reuters de "Précise"Dans son discours du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué l'attaque de missile qui a visé des journalistes de Reuters à Kramatorsk. L'explosion dans un hôtel de l'est de l'Ukraine a fait un mort et deux blessés. L'identité de la journaliste décédée a été confirmée comme étant Ryan Evans, un ancien soldat britannique de 38 ans qui travaillait avec Reuters depuis 2022, fournissant des conseils en matière de sécurité aux journalistes en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris. Zelensky a décrit la destruction de l'hôtel comme étant l'œuvre d'un missile russe Iskander, qualifiant l'attaque de "précise et délibérée". Il a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches d'Evans. Le Bureau du Procureur Général d'Ukraine a ouvert une enquête préliminaire et l'a annoncé sur Telegram. L'incident s'est produit samedi à 22h35 heure locale. Reuters reste incertain quant à savoir qui a tiré le missile et si l'hôtel a été délibérément choisi comme cible. Aucun communiqué officiel n'a été publié par la Russie.

