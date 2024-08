- Kiev annonce la prise de 74 villes russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voit ses forces militaires prendre de l'élan au milieu des avancées sur le territoire russe. "L'Ukraine peut atteindre ses objectifs, défendre ses intérêts et protéger son indépendance", a déclaré Zelensky dans son message vidéo du soir diffusé depuis Kyiv. L'armée a maintenant pris 74 localités dans la région de Kursk, deux fois plus que ce que la Russie revendique. Le projet DeepState ukrainien estime qu'environ 44 localités ont été capturées.

L'Ukraine continue de faire des avancées, selon ses propres rapports

Le commandant en chef de Zelensky, Oleksandr Syrsky, a rapporté au président que leurs troupes ont avancé de un à trois kilomètres dans certaines directions, capturant 40 kilomètres carrés de territoire supplémentaires dans la région de Kursk.

Syrsky avait précédemment rapporté que depuis le début de l'offensive il y a une semaine, une zone d'environ 1000 kilomètres carrés avait été capturée. C'est plus du double de la zone que l'armée russe revendique avoir capturée dans l'est de l'Ukraine depuis le début de l'année.

Entre-temps, le gouverneur de la région de Kursk, Alexei Smirnov, a rapporté que seulement 28 localités sont sous le contrôle de l'ennemi. Lors d'une conversation avec le chef du Kremlin, Vladimir Putin, lundi, Smirnov a expliqué que les forces ukrainiennes avaient avancé jusqu'à 12 kilomètres dans la région de Kursk le long d'un front de 40 kilomètres. Les sources ukrainiennes ont parlé d'une profondeur d'environ 30 kilomètres. Ni les revendications ukrainiennes ni russes ne peuvent être indépendamment vérifiées.

La Russie déclare l'état d'urgence dans la région de Belgorod

Le gouverneur de la région frontalière russe de Belgorod a déclaré l'état d'urgence régional en raison des attaques ukrainiennes continues. "La situation dans la région de Belgorod reste extrêmement difficile et tendue", a déclaré Vyacheslav Gladkov dans un message vidéo sur le service de messagerie Telegram.

Gladkov a rapporté que les forces ukrainiennes bombardent quotidiennement la région, détruisant des maisons et tuant et blessant des civils. En raison de cette situation, il a déclaré que l'état d'urgence régional avait été déclaré dans toute la région de Belgorod, avec une demande subséquente au gouvernement de déclarer l'état d'urgence fédéral. Les mesures sont destinées à assurer la sécurité de la population et à gérer les conséquences des attaques.

Zelensky veut utiliser les territoires capturés comme moyen de pression

Avec son offensive terrestre sans précédent sur le territoire russe, l'Ukraine poursuit plusieurs objectifs, selon Zelensky. L'incursion de ses troupes vise à augmenter la pression sur Moscou pour qu'elle engage des négociations de paix après près de deux ans et demi de guerre contre l'Ukraine. Zelensky a déclaré qu'une paix juste viendrait de cette manière.

Les territoires capturés peuvent être utilisés par Kyiv comme moyen de pression dans les négociations, car elle cherche à récupérer ses territoires dans l'est et le sud de l'Ukraine occupés par les troupes russes. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a souligné que, contrairement à la Russie, l'Ukraine neannexe pas de territoire étranger.

Zelensky a également déclaré qu'il avait besoin des nouveaux prisonniers de guerre russes pour un échange avec les Ukrainiens. Des centaines de Russes se sont déjà rendus à la captivité ukrainienne, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils étaient mieux traités que dans l'armée russe. Zelensky est apparu détendu et souriant dans ses apparitions à Kyiv, comme il ne l'avait pas été depuis des mois. Kyiv et Moscou ont déjà échangé des prisonniers plusieurs fois.

Dans le sillage des avancées militaires de l'Ukraine, le ministère des Affaires étrangères ukrainien a souligné que, contrairement à la Russie, l'Ukraine neannexe pas de territoire étranger, en alignement avec son engagement en droit international.

