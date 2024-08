Kiesewetter qualifie l'avance ukrainienne à Koursk de " stratégique militairement "

15:57 Ukraine : Deux morts dans une attaque russe sur Donetsk

Dans la ville de Kostjantyniwka, dans la région orientale ukrainienne de Donetsk, au moins deux personnes ont été tuées par des tirs d'artillerie russe, selon les autorités locales. L'attaque matinale a touché une zone résidentielle, a déclaré le gouverneur régional Vadym Filshkin sur Telegram. Donetsk est un point chaud des combats, les parties de la région sous contrôle ukrainien étant régulièrement bombardées par les Russes. Les troupes russes tentent de progresser vers le hub logistique stratégique de Pokrovsk, une ville industrielle et minière. Mercredi dernier, au moins quatre personnes ont été tuées par des bombardements russes dans la région de Donetsk.

15:36 Russie : Les combats continuent après l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk

Après que des troupes ukrainiennes ont avancé dans la région russe de Kursk, les combats dans la zone frontalière se poursuivent pour le troisième jour consécutif, selon les déclarations du ministère russe de la Défense. Les forces russes et les gardes-frontière empêchent les unités ukrainiennes de s'enfoncer plus profondément dans la région de Kursk, tandis que l'armée russe attaque les forces ukrainiennes tentant de battre en retraite depuis la région ukrainienne de Sumy.

15:07 Wagenknecht met en garde contre l'utilisation d'armes allemandes en Russie : "Ligne rouge"

Sahra Wagenknecht a mis en garde contre l'utilisation d'armes allemandes dans l'avancée ukrainienne sur le territoire russe. "C'est un développement hautement dangereux", a-t-elle déclaré au groupe de médias Funke. "La chancelière fédérale doit appeler le président ukrainien et exiger que aucune arme allemande ne soit utilisée dans l'avancée sur le territoire russe", a exigé la co-présidente du parti de gauche. Le chancelier Olaf Scholz avait promis que l'Allemagne ne deviendrait pas partie au conflit, mais : "D'abord, il a permis à l'Ukraine de tirer sur le territoire russe avec des armes allemandes", a critiqué Wagenknecht. "Le gouvernement fédéral approuve-t-il maintenant l'avancée de l'Ukraine en Russie avec des armes allemandes ? Cela serait la prochaine ligne rouge à franchir", a ajouté la dirigeante du parti de gauche. Le gouvernement fédéral "entraîne l'Allemagne de plus en plus profondément dans la guerre", a-t-elle déclaré, ajoutant que "le risque d'une grande guerre européenne est en train de croître".

14:45 Le président de la commission de la Défense : L'Ukraine peut utiliser des armes allemandes dans la région de Kursk

Le président de la commission de la Défense au Bundestag, Marcus Faber, ne voit aucun problème à ce que l'Ukraine utilise des armes fournies par l'Allemagne dans son actuelle avancée sur le territoire russe. "Une fois livrées à l'Ukraine, elles sont des armes ukrainiennes", a déclaré le politique du FDP au groupe de médias Funke. Cela s'applique "à tout matériel", y compris le char de combat Leopard 2. "Avec l'attaque russe sur l'Ukraine, le territoire des deux États est devenu une zone de guerre", a expliqué Faber sa position. "L'utilisation des armes est soumise aux dispositions du droit international".

14:24 L'Ukraine presse le Mexique d'arrêter Poutine lors de l'investiture de Sheinbaum

L'ambassade d'Ukraine au Mexique appelle le gouvernement mexicain à arrêter le président russe Vladimir Poutine s'il assiste à l'investiture de la présidente élue Claudia Sheinbaum. Sheinbaum prendra ses fonctions le 1er octobre 2024, devenant la première femme à occuper ce poste dans le pays latino-américain. "Nous faisons confiance à ce que le gouvernement mexicain se conformera au mandat d'arrêt international et remettra le nommé (Poutine) aux autorités judiciaires des Nations unies à La Haye", a déclaré l'ambassade. En mars 2023, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour le présumé crime de guerre de déporter des enfants ukrainiens en Russie suite à l'invasion de Moscou début 2022. Juan Ramon de la Fuente, élu ministre des Affaires étrangères de Sheinbaum, a déclaré qu'il s'agit de "la procédure standard" d'inviter les chefs d'État de tous les pays avec lesquels le Mexique entretien des relations diplomatiques, y compris la Russie, à l'investiture.

13:50 Les services de surveillance : Les utilisateurs russes ne peuvent pas accéder à YouTube

Les utilisateurs en Russie ne peuvent pas accéder à YouTube sur leurs ordinateurs et appareils mobiles. Les services de surveillance d'Internet downdetector.su, Failure Detector et sboy.rf rapportent une panne massive de la disponibilité de la plateforme. Selon le service sboy.rf, plus de 15 000 plaintes ont été enregistrées concernant le service d'hébergement de vidéos. Les plaintes provenaient de personnes à Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Ekaterinbourg, Oufa, Saratov, Samara, Krasnodar, la Crimée occupée et plusieurs autres régions. Les utilisateurs ont rapporté qu'ils ne pouvaient accéder à YouTube qu'avec des réseaux privés virtuels (VPN). Même les reporters de Reuters en Russie n'ont pas pu accéder à YouTube. Cependant, le site était toujours accessible via certains appareils mobiles. YouTube est la dernière plateforme occidentale encore accessible en Russie, faisant office de dernier bastion de l'expression libre. Selon Decoder, plus de 90 millions d'utilisateurs en Russie utilisent YouTube mensuellement, ce qui en fait la première plateforme de vidéo et de streaming. En milieu juillet, les médias russes ont rapporté que le gouvernement russe prévoyait de bloquer YouTube en septembre.

12:43 Ukraine: Des douzaines de soldats russes capturés à KurskÀ la suite de l'incursion des forces ukrainiennes dans la région russe de Kursk, "de nombreux" soldats russes ont été capturés. C'est ce qu'a rapporté le projet ukrainien "Khochu nayti" sur Telegram. Le projet humanitaire, lancé en janvier 2024 par les services de renseignement militaire ukrainiens, sert de centre de coordination pour les prisonniers de guerre russes en Ukraine. Il vise à aider les militaires de l'armée russe à retrouver leurs proches. Selon "Khochu nayti", parmi les captifs se trouvent à la fois des conscrits et des soldats sous contrat. "Il y a également des informations sur les morts, dont les corps n'ont pas été évacués par leurs camarades lors de la retraite", peut-on lire dans le communiqué. Le projet a publié des images de drones prétendument montrant la capture de plus de 30 soldats russes. D'autres vidéos sur les réseaux sociaux montrent des douzaines de soldats russes se rendant dans la région de Kursk. Le nombre total de soldats russes capturés depuis l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk reste incertain.

12:18 Gazprom: Le transit de gaz se déroule normalement malgré les combats dans la région de KurskLe gaz naturel exporté par la Russie via la région frontalière de Kursk, attaquée par l'Ukraine, est acheminé dans une large mesure normalement, selon Gazprom. Aujourd'hui, environ 37,3 millions de mètres cubes de gaz naturel sont attendus pour être transportés, a annoncé la société à Moscou. C'est cinq pour cent de moins que la veille, selon l'agence de presse russe d'État Tass. Les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle au moins partiel de la ville de Sudja lors de leur incursion transfrontalière, capturant également une station de mesure de gaz naturel clé en route vers l'Europe de l'Ouest. De là, le transit traverse l'Ukraine et se dirige vers la Slovaquie et l'Autriche. En 2023, malgré la guerre en cours, 14,6 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été transportés vers l'Union européenne par cette voie.

11:37 Blogueur militaire : La Russie perd un "important hub logistique" au profit de l'UkraineLa ville russe de Sudja, dans la région de Kursk, a été capturée par les Ukrainiens, selon un blogueur militaire pro-russe d'origine ukrainienne, Yuri Podolyaka, sur son canal Telegram. La ville se trouve à neuf kilomètres de la frontière ukrainienne. Selon Podolyaka, la ville est pleine de forces militaires ukrainiennes. "Sudja est basically lost for us. This is an important logistics hub", écrit-il plus loin. Les forces militaires ukrainiennes avancent reportedly vers le nord en direction de Lgov. "En général, la situation est difficile et se détériore, même si le rythme de l'offensive ukrainienne a visiblement ralenti."

11:04 Munz : L'incursion de Kursk "a complètement surpris" MoscouLa situation reste d'abord confuse, puis elle est confirmée : des combattants ukrainiens attaquent le territoire russe. L'incursion dans la région de Kursk a "complètement surpris" Moscou, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Cependant, il semble y avoir plus derrière l'attaque qu'une simple manœuvre de diversion.

10:48 Russie : La situation à Kursk après l'avancée ukrainienne "sous contrôle"Les forces russes ont été engagées dans des combats avec des troupes ukrainiennes infiltrées dans la région de Kursk pour la troisième journée consécutive. La situation est "stable et sous contrôle", selon le vice-gouverneur de la région frontalière, selon l'agence de presse russe d'État RIA Novosti. Environ 3 000 personnes ont été évacuées en sécurité. Les troupes russes luttent activement contre les unités ukrainiennes dans le district de Sudja et les repoussent, selon l'agence de presse TASS, citant des autorités locales. Quatre personnes ont été tuées dans les attaques ukrainiennes. L'armée ukrainienne n'a pas encore commenté l'offensive dans la région de Kursk. Plusieurs blogueurs militaires pro-russes rapportent également des combats en cours.

10:18 Kriewald sur l'offensive nouvelle : "Les Ukrainiens avancent de 15 kilomètres dans la région de Kursk"L'avancée de l'armée ukrainienne dans la région russe de Kursk fait sensation à Moscou. Des soldats ukrainiens sont signalés avoir avancé jusqu'à 15 kilomètres, et il y a également des rapports de dozens of prisoners of war. La correspondante de ntv Nadja Kriewald

08:49 L'Estonie impose des contrôles douaniers plus stricts à sa frontière avec la RussieL'Estonie impose des contrôles douaniers complets à sa frontière orientale de l'UE avec la Russie. Le gouvernement de l'État balte de l'OTAN a décidé de cela au début du mois d'août. À partir du 8 août, toutes les personnes traversant la frontière avec la Russie, ainsi que toutes les marchandises, seront soumises à un contrôle. Les contrôles aux postes-frontières routiers et ferroviaires de Narva, Koidula et Luhamaa seront progressivement introduits. Auparavant, les contrôles sur les passagers et les véhicules étaient aléatoires et basés sur les risques. Avec le resserrement, le Premier ministre Kristiina Ojuland vise à empêcher la transit et le transport de marchandises sanctionnées par l'UE à travers l'Estonie et à renforcer la sécurité du pays. La frontière entre la Russie et l'Estonie mesure 294 kilomètres de long.

08:11 L'Ukraine publie de nouveaux chiffres sur les pertes russesLe State Major General ukrainien a publié de nouveaux chiffres sur les pertes de troupes russes en Ukraine. Selon les données, la Russie a perdu environ 587 510 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec 1 140 pertes au cours des dernières 24 heures. Un rapport de Kyiv indique également que deux chars, 36 systèmes d'artillerie, 81 drones et un hélicoptère ont été détruits. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a prétendument perdu un total de 8 431 chars, 16 487 systèmes d'artillerie, 366 avions, 327 hélicoptères, 13 293 drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales suggèrent des chiffres de pertes plus faibles, mais ceux-ci sont probablement des valeurs minimales.

07:32 Medvedev menace d'escalade de l'invasion russe en UkraineDmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien président, a menacé d'escalade de l'invasion russe en Ukraine en réponse aux avancées ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Medvedev a déclaré que l'opération militaire russe ne devrait pas être limitée à la sécurisation des territoires en Ukraine que la Russie considère comme les siens, et que les forces militaires devraient pousser vers les villes d'Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaïv, Kyiv et au-delà. L'avancée ne s'arrêtera que lorsque la Russie le jugera avantageux. Les troupes ukrainiennes ont prétendument fait de importantes avancées sur le territoire russe dans la région, avec des combats intenses signalés. La région a été placée sous état d'urgence.

07:05 La Russie : 14 drones ukrainiens abattus au-dessus de Kursk et de BelgorodLes forces de défense aérienne russes ont abattu 14 drones ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod et de Kursk, selon un communiqué du ministère russe de la Défense sur Telegram. Six drones et cinq missiles supplémentaires ont été abattus au-dessus de la région de Kursk, selon le gouverneur Alexei Smirnov. Dans la matinée du 6 août, les forces ukrainiennes ont attaqué les zones frontalières de la région de Kursk. Selon les derniers rapports du State Major General russe, les combats continuent dans les zones frontalières. L'état d'urgence a été déclaré dans la région de Kursk, et les habitants sont évacués.

06:25 L'Ukraine déclenche une alerte aérienne en raison d'une attaque de MiG-31K russeLa Force aérienne ukrainienne a déclenché une alerte aérienne dans tout le pays. L'alerte est due à une menace de roquettes provenant d'un avion de chasse russe MiG-31K, un type d'avion intercepteur développé dans l'Union soviétique et nommé d'après le constructeur aéronautique Mikoyan-Gurevich. Le MiG-31K peut transporter des missiles hypersoniques tels que le Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW : des véhicules blindés ukrainiens repérés à 10 kilomètres à l'intérieur de la frontière russe dans la région de KurskSelon une analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les troupes ukrainiennes ont avancé jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur de la région russe de Kursk. Cela a été confirmé par des images de véhicules blindés derrière la frontière. Les forces ukrainiennes ont prétendument enfoncé au moins deux lignes de défense russes et une forteresse. Selon une source russe, les Ukrainiens ont capturé 45 kilomètres carrés dans la région de Kursk depuis le début de l'opération le 6 août, selon l'ISW. Les autorités russes ont déclaré l'état d'urgence dans la région hier.

02:30 L'Ukraine relève le seuil de peine de prison pour vol qualifiéLe président Selenskyj a signé une nouvelle loi qui réclame le vol qualifié comme une infraction administrative au lieu d'un crime. Cela signifie que les vols jusqu'à environ 67 euros ne donneront plus lieu à une peine de prison. Auparavant, le seuil était d'environ 6,7 euros. Le changement est dû à la loi martiale imposée depuis l'invasion russe, qui prévoit une peine de prison allant jusqu'à huit ans pour le pillage et le vol. Un exemple donné dans le projet de loi est un vol de couches pour bébé dans un supermarché de la ville occidentale ukrainienne de Rivne en janvier 2023, d'une valeur d'environ 8 euros. Le voleur dans ce cas a reçu une peine de prison de plus de trois ans.

00:27 Klingbeil : le déploiement de missiles américains en Allemagne est justifiéLe chef du SPD, Lars Klingbeil, a défendu les plans de déploiement de missiles à longue portée américains en Allemagne contre la critique venue de son propre parti. "Ce déploiement est justifié parce qu'il nous aide à nous défendre si la Russie nous attaquait", a-t-il déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland. Cela fait partie de la dissuasion crédible. Lors du sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement allemand ont annoncé que les États-Unisdeployeraient des systèmes d'armes en Allemagne à partir de 2026 qui peuvent atteindre profondément la Russie. Cela comprend les missiles de croisière Tomahawk, les missiles SM-6 et de nouvelles armes hypersoniques. Il y a des voix critiques au sein du SPD, avec le chef du groupe parlementaire Rolf Mützenich qui met en garde contre le risque d'escalade militaire.

22:38 Le militant des droits de l'homme Orlov veut se battre pour les prisonniers russesOleg Orlov, le militant des droits de l'homme de Moscou libéré dans un échange de prisonniers entre la Russie et les États occidentaux, souhaite poursuivre son travail en faveur des droits civils en exil. "Memorial ne peut être détruit", a déclaré le septuagénaire lors d'une conférence de presse au Centre pour la Modernité libérale à Berlin. Memorial, l'organisation qu'il a cofondée et qui a reçu le prix Nobel de la paix, milite pour les prisonniers politiques en Russie. Orlov estime qu'au moins 800 prisonniers politiques sont toujours détenus en Russie - une estimation conservatrice. Il trouve son nouveau rôle en exil en Allemagne difficile, mais redoute la persécution s'il rentre chez lui. Orlov espère pouvoir militer pour la libération de plus de prisonniers politiques, dont huit qui sont gravement malades. "Nous avons été très déçus d'apprendre que ces personnes n'étaient pas sur la liste - ceux d'entre nous qui ont été échangés." Memorial continue de travailler en Russie malgré la répression, mais aussi à l'étranger.

21:30 Pas encore mort ? Le célèbre propagandiste russe blesséLe célèbre propagandiste russe Yevgeny Poddubny a été blessé dans la région de Kursk. Le canal de télévision d'État VGTRK rapporte sur Telegram que Poddubny a été blessé dans une attaque de drone ukrainien dans la région de Kursk et a été hospitalisé. Plus tôt, de nombreux médias russes avaient rapporté la mort de Poddubny. Yevgeny Poddubny est l'un des correspondants de guerre les plus célèbres de Russie, avec environ 734 000 abonnés sur Telegram. Des informations préliminaires suggèrent qu'il filmait un reportage sur les combats dans la région de Kursk mercredi.

20:41 État d'urgence déclaré dans la région de KurskUn état d'urgence a été déclaré dans la région russe de Kursk suite à une offensive au sol ukrainienne, a annoncé le gouverneur Alexei Smirnov sur Telegram. L'Ukraine a avancé profondément dans le territoire russe près de Kursk dans une contre-attaque. L'offensive a commencé mardi, selon le ministère russe de la Défense, et a atteint le nord-ouest de la ville de Sudzha mercredi.

20:14 Combats à proximité : la Russie renforce la protection de la centrale nucléaire de KurskEn raison de l'avancée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk, la Garde nationale russe a renforcé la protection de la centrale nucléaire de Kursk. Des forces supplémentaires ont également été déployées pour lutter contre les unités de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Kursk et de Belgorod, a déclaré l'agence. Cela se fait en coopération avec les troupes frontalières russes et l'armée. La centrale nucléaire, qui compte quatre unités et une capacité de presque deux gigawatts, se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. La veille, des troupes ukrainiennes soutenues par des chars et de l'artillerie ont traversé la frontière russe depuis la région de Sumy près de Sudzha. Des rapports non confirmés suggèrent qu'elles ont avancé jusqu'à 15 kilomètres vers la centrale nucléaire.

19:38 Attaques dans la région de Kursk : le prix du gaz naturel en Europe atteint son plus haut niveau de l'annéeLe prix du gaz naturel en Europe a atteint son plus haut niveau de l'année. Le contrat de référence TTF pour la livraison du mois prochain a augmenté de 5,7 % pour atteindre 38,78 euros par mégawattheure à Amsterdam. Les opérateurs du marché pointent du doigt les attaques ukrainiennes dans la région russe de Kursk. Les combats se déroulent reportedly près de Sudzha, un point important d'injection de gaz pour les pipelines vers l'Europe de l'Ouest. Gazprom signale actuellement des approvisionnements en gaz normaux.

19:08 L'Ukraine évacue les zones frontalières près de la région russe de KurskAlors que les combats font rage dans la région russe de Kursk, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de nouveaux établissements dans la région voisine de Sumy. Les mesures concernent 23 établissements, a déclaré le gouverneur militaire de Sumy, Vladimir Artyukh, à la télévision ukrainienne. Environ 6 000 personnes, dont plus de 400 enfants et adolescents, doivent être déplacées en sécurité depuis la zone frontalière. La veille, des troupes ukrainiennes ont traversé la frontière ukrainienne-russe près de la ville de Sudzha dans la région de Kursk et ont avancé de plusieurs kilomètres sur le territoire russe. Moscou a déclaré qu'environ 1 000 soldats ukrainiens équipés d'armes lourdes étaient impliqués. Kyiv n'a pas encore commenté les événements. En mai, les autorités locales avaient déjà ordonné des évacuations d'une zone située à moins de 10 kilomètres de la frontière en raison des bombardements réguliers de la région frontalière par la Russie.

Suite à l'escalade du conflit, certains experts ont mis en garde contre une intensification de la guerre cyber entre l'Ukraine et la Russie, avec des attaques potentielles ciblant les infrastructures critiques et les services numériques.

Le gouvernement russe a nié de telles allégations, mais la police cyber ukrainienne a rapporté une augmentation des attaques cyber en provenance de Russie, notamment des tentatives de sabotage des réseaux électriques et de perturbation des réseaux de communication. Ces tactiques de guerre cyber pourraient encore plus destabiliser la région et prolonger le conflit.

