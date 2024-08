- Kiel cède le titre de champion à Hoffenheim.

Hoffenheim et Kramaric infligent à Kiel sa première défaite en Bundesliga, malgré les protestations des fans. Les visiteurs ont été battus 2-3 (0-2) dans un stade partiellement vide à Sinsheim face aux qualifiés pour la Ligue Europa. Kramaric a marqué un penalty (6e minute) et deux autres buts (37e/87e) pour l'équipe locale. Bernhardsson (63e) et Machino (89e) ont marqué pour les outsiders.

Le public du virage sud était absent du match inaugural en raison de semaines agitées. La direction du club avait averti de 20 à 40 supporters ultras qui auraient pu entraîner l'abandon du match avec des banderoles controversées. Un bandeau porte maintenant l'inscription : "L'abandon du match, c'est vous qui l'avez voulu, pour ne pas passer pour des idiots."

Les fans de Hoffenheim envoient un message fort à leur club

Le départ de presque tous les membres de l'équipe de gestion, dirigé par le directeur général de longue date Alexander Rosen à la fin juillet, a choqué les supporters de Hoffenheim. Ils ont également lancé des attaques personnelles contre le propriétaire du club Hopp sur des pancartes séparées. Le club a publié une déclaration publique indiquant que la situation s'était "envenimée" et que le dialogue entre les fans et le club avait été suspendu.

Un bandeau porte l'inscription : "Isolez-vous en tant que victime - abandonnez vos propres fans." Des milliers de spectateurs sont entrés dans le stade, avec seulement le bloc des visiteurs de Kiel offrant un soutien audible. Adam Hlozek, ancien joueur de Leverkusen et acquisition la plus coûteuse du club d'environ 18 millions d'euros, a mené la charge. Le meilleur buteur de la deuxième division Haris Tabakovic de Hertha BSC n'était pas inclus dans l'équipe.

L'entraîneur de Kiel Marcel Rapp, ancien entraîneur junior de Hoffenheim, a vu son équipe mise sous pression dès le début. Le gardien de but Timon Weiner a commis une faute sur Marius Bülter dans la surface de penalty après trois minutes, que Kramaric a transformée.

Kiel a eu des occasions de marquer par Timo Becker et Benedikt Pichler dans les derniers 30 minutes, mais Oliver Baumann est resté invaincu. Dans l'ensemble, l'équipe dirigée par Matarazzo a mieux joué, exploitant les espaces laissés par les nouveaux joueurs. Kramaric a marqué le deuxième but sans opposition.

Bernhardsson marque de la tête pour le 1-2

Le capitaine Lewis Holtby a tenté de donner à son équipe un coup de pouce décisif, mais en vain. Bülter a manqué une occasion claire pour un but à 3-0 après une heure, et Baumann a empêché l'égalisation de Machino avec un arrêt rapide quelques minutes plus tard. Bernhardsson a ensuite marqué l'incroyable but du 1-2, et bien que Kiel ait eu une chance de réégaliser, Kelati a été expulsé avec un carton jaune rouge à la 82e minute. Kramaric a marqué son troisième but avant la fin du match, mais la tentative de Becker pour égaliser à 2-2 est restée vaine.

