Kida Khodr Ramadan purge sa peine de prison

En février 2022, Kida Khodr Ramadan a été condamné pour des infractions routières. L'acteur et réalisateur s'est rendu à la justice et purge actuellement sa peine dans une prison ouverte, malgré ses tentatives initiales pour éviter une peine de prison.

L'acteur de "4 Blocks", Kida Khodr Ramadan, a commencé à purger sa peine de prison et se trouve dans une prison ouverte, comme l'a confirmé un porte-parole du parquet de Berlin. Jusqu'à la dernière minute, le quadragénaire a essayé d'éviter d'aller en prison. L'acteur a été condamné à dix mois de prison en février 2022 à Berlin pour conduite sans permis - initialement avec probation, mais cela a été révoqué plus tard.

Ramadan a reçu une convocation pour commencer sa peine au début de l'année. Il a contesté cela par divers moyens. Le parquet avait déjà ordonné qu'il commence à purger sa peine dans les 14 jours à partir de juillet. Ramadan a été condamné pour 33 cas de conduite sans permis. Selon son avocat Kai Walden, Ramadan doit purger sa peine en raison d'une erreur procédurale.

"Tous les moyens épuisés"

L'avocat hambourgeois Walden représente Ramadan depuis plusieurs mois et a essayé divers moyens pour empêcher la peine de prison. Il a récemment déposé une demande de grâce pour son client, qui n'a eu aucun effet suspensif selon le parquet et a depuis été rejetée. Walden a déclaré que Ramadan se conformerait à la convocation si tous les moyens juridiques avaient été épuisés et avaient échoué. "À cet égard, il ne réclame aucun droit spécial pour lui-même", a déclaré Walden à l'agence de presse allemande.

Malgré sa condamnation, Ramadan a été à nouveau condamné pour des infractions routières en 2023. À la fin février, le tribunal local de Berlin-Tiergarten l'a condamné à nouveau à dix mois de prison pour avoir sciemment conduit sans permis, sans probation en raison de ses condamnations antérieures, et a imposé une interdiction de conduire d'un an.

Procédure d'appel en cours

Ni Ramadan ni le parquet n'ont accepté le verdict. La procédure d'appel est actuellement en cours devant le tribunal régional de Berlin et doit se poursuivre demain mercredi. Le tribunal a ordonné la présence personnelle de Ramadan.

Dans "4 Blocks", Ramadan incarnait le chef d'un clan arabe criminel à Berlin-Neukölln qui dealait avec des meurtres, de la violence, des transactions de drogue, d'autres gangsters et des détectives de la LKA. La série, qui a remporté plusieurs prix, a été son tremplin en tant qu'acteur.

