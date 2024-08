Khelif nomme Musk et Rowling dans un procès pour cyberintimidation

During the Olympics, Imane Khelif becomes the target of a heated gender debate. After her gold medal victory in Paris, the Algerian boxer files a complaint with the Paris prosecutor's office for cyberbullying. It is revealed that Elon Musk and J.K. Rowling are part of the investigation.

During the Olympics, Imane Khelif finds herself at the center of a heated gender debate. But after her gold medal win, the Algerian boxer fights back against the online harassment she's experiencing and files a complaint with the Paris prosecutor's office for cyberbullying. Named in the complaint, alongside Tesla CEO Elon Musk, is "Harry Potter" author J.K. Rowling. This is reported by Khelif's lawyer Nabil Boudi to the US magazine "Variety". The Paris authorities confirm to AFP that an investigation has been launched.

Originally, the complaint concerns the platform X, which under French law means it is directed against unknown persons. However, Boudi explains that "we have ensured that the prosecutor's office has the full scope to investigate against all persons, including those who may have sent hate messages under pseudonyms." Despite this, some well-known personalities are named in the complaint.

"Among them are J.K. Rowling and Elon Musk," reports Boudi, adding that US presidential candidate Donald Trump is also part of the investigation. "Trump tweeted, so he will inevitably be investigated as part of the prosecution, whether he is named in our complaint or not."

Les personnalités en vue attaquent Khelif sur X

Depuis le début des compétitions à Paris, un débat bruyant fait rage autour du genre de Khelif, qui prend une dimension mondiale. La jeune femme de 25 ans est née femme et ne s'identifie pas comme transgenre ou intersexuée. Le Comité international olympique (CIO) soutient sa participation aux compétitions féminines. "D'un point de vue scientifique, un homme ne combat pas contre une femme ici," affirment-ils. Malgré tout, Khelif devient la cible de commentaires haineux et de spéculations sur son genre. La plupart de ces attaques ont lieu sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Et à mesure que des personnalités en vue rejoignent le débat, la controverse atteint un niveau supérieur.

Rowling publie un message à ses 14,2 millions d'abonnés avec une photo du combat de Khelif contre la boxeuse italienne Angela Carini, accusant Khelif d'être un homme qui "prend plaisir à faire souffrir une femme qu'il vient de frapper à la tête". Musk, de son côté, partage un post de la nageuse Riley Gaines affirmant que "les hommes n'ont pas leur place dans les sports féminins". Le patron d'X est d'accord, écrivant : "Absolument". Trump, quant à lui, publie une photo du combat contre Carini avec le message : "Je vais tenir les hommes à l'écart des sports féminins !"

L'influenceur américain Logan Paul attaque également Khelif en ligne. Après sa victoire contre Carini, il publie sur X : "Un pur mal se déroule sous nos yeux. Un homme est autorisé à battre une femme sur la scène mondiale et à détruire son rêve de vie en luttant pour son père décédé. Cette folie doit cesser." Paul supprime ultérieurement le post et reconnaît avoir "pu propager des informations erronées".

Cependant, Boudi affirme que de telles excuses - y compris celles reçues par Khelif personnellement - ne changent pas les faits de l'affaire. "La plainte a été déposée et les faits restent tels quels."

Boudi précise que la plainte mentionne des noms, mais il ajoute : "Nous demandons au procureur de poursuivre non seulement ces individus, mais toute personne qu'il juge pertinente. Si l'affaire aboutit à un procès, ils devront répondre de leurs actes." Il souligne que bien que la plainte ait été déposée en France, "elle peut également viser des individus à l'étranger". Le procureur de Paris peut demander une assistance juridique internationale pour lutter contre la haine en ligne.

En ce qui concerne X, Boudi déclare que la plainte vise les auteurs des publications, pas les plateformes elles-mêmes : "C'est le rôle des législateurs d'imposer des sanctions aux plateformes, pas le nôtre." Cependant, il note que les cas de cyberharcèlement sont désormais pris beaucoup plus au sérieux par les autorités judiciaires, et ont parfois entraîné des peines de prison.

"La Plus Belle Victoire de Ma Carrière"

L'entraîneur de Khelif, Pedro Diaz, raconte à "Variety" que le harcèlement subi par Khelif pendant les Jeux olympiques a eu "des effets incroyables sur elle et sur tous ceux qui l'entourent" : "Je n'ai jamais rien vu d'aussi dégoûtant de ma vie."

Diaz révèle également qu'il a demandé à Khelif de ne pas regarder les réseaux sociaux pour se concentrer sur la victoire en or. "Elle est si intelligente et a une telle détermination", dit Diaz, qualifiant la victoire en or de Khelif de "la plus belle victoire de ma carrière d'entraîneur".

Malgré le harcèlement en ligne intense qu'elle a subi sur la plateforme de réseaux sociaux X, Imane Khelif triomphe en déposant une plainte auprès du procureur de Paris. Lors de sa célébration de la victoire en or, elle chante : "Je ne vais pas mentir", exprimant sa victoire malgré les adversités qu'elle a rencontrées.

Lire aussi: