- Khedira fait appel pour la considération de Kimmich

Selon l'ex-champion de la Coupe du Monde Sami Khedira, Joshua Kimmich serait un choix solide pour succéder à Ilkay Gündogan en tant que capitaine de l'équipe nationale de football. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann doit désigner un successeur avant les matchs internationaux de septembre prochain. Nagelsmann annoncera la sélection pour les matchs de la Ligue des Nations contre la Hongrie le 7 septembre à Düsseldorf et contre les Pays-Bas le 10 septembre à Amsterdam.

Khedira (37 ans) a exprimé son soutien à la star du Bayern Munich Kimmich (29 ans) sur Sky TV, avec qui il a joué Previously for the national team. "Il peut être controversé, mais je pense que cela vient d'être ciblé de plusieurs côtés et par des experts", a déclaré Khedira.

L'ancien membre de l'équipe nationale a également ajouté: "Mais si vous le connaissez, si vous connaissez son ambition, si vous connaissez son potentiel athlétique et son désir de prendre des responsabilités, je pense qu'il serait un excellent choix pour remplacer Ilkay Gündogan s'il est correctement soutenu et encouragé."

Avec les départs à la retraite des coéquipiers de la Coupe du Monde passés, tels que Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller et Gündogan, Khedira considère la période précédant la Coupe du Monde 2026 comme une opportunité. "Une opportunité pour les jeunes joueurs, une opportunité pour l'équipe d'entraîneur d'injecter du sang neuf", a déclaré Khedira, en mentionnant Angelo Stiller de VfB Stuttgart comme exemple. Le joueur de 23 ans pourrait même recevoir un appel de Nagelsmann.

