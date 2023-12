Personnel

Khaled Meshaal en bref

Date de naissance : 1956

Lieu de naissance : Silwad, Cisjordanie

Nom de naissance : Khaled Meshaal

Père : Imam : Imam, nom non disponible publiquement

Mère : Imam, nom non disponible publiquement : Nom non disponible publiquement

Mariage : Nom non disponible publiquement, (1981-présent)

Enfants : sept : Sept

Formation : Université du Koweït, licence en physique, 1978

Religion : musulmane sunnite : Musulman sunnite

Chronologie

1967 - Après la guerre des Six Jours, la famille de Meshaal quitte la Cisjordanie pour s'installer en Jordanie, puis au Koweït.

1971 - Meshaal rejoint les Frères musulmans.

1978-1984 - Il travaille comme professeur de physique au Koweït.

1980 - Il fonde la Ligue islamique pour les étudiants palestiniens.

Décembre 1987 - Le religieux palestinien Cheikh Ahmed Yassine fonde le Hamas, une émanation des Frères musulmans. Meshaal le rejoint et devient le chef de la section du Hamas au Koweït.

2 août 1990 - L'Irak envahit le Koweït. Le dirigeant irakien Saddam Hussein aurait décidé d'envahir ce petit pays riche en pétrole afin de rembourser les dettes contractées pendant les huit années de guerre entre l'Irak et l'Iran. Le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine , Yasser Arafat, soutient Hussein.

1991 - Lesforcesaméricaineset de la coalition battent l'Irak et libèrent le Koweït. Le Koweït expulse alors 300 000 Palestiniens du pays, dont Meshaal.

1991 - Meshaal s'installe en Jordanie et dirige la section du Hamas. Il est chargé de la collecte de fonds au niveau international.

1996 - Il devient chef du bureau politique du Hamas.

Septembre 1997 - Des agents israéliens du Mossad, se faisant passer pour des touristes canadiens, pulvérisent du fentanyl dans l'oreille de Meshaal lors d'une tentative d'assassinat à Amman, en Jordanie. Les agents du Mossad sont capturés. Le roi Hussein de Jordanie annonce au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que les agents seront jugés si Meshaal ne reçoit pas l'antidote. Netanyahou accepte à contrecœur et Meshaal se rétablit. Dans le cadre de l'accord, Israël libère un certain nombre de prisonniers palestiniens et jordaniens, dont Yassin.

22 septembre 1999 - Meshaal, ainsi que deux autres dirigeants du Hamas, est accusé d'activité politique illégale et brièvement emprisonné en Jordanie. Après sa libération, le roi Abdallah II de Jordanie ferme le bureau du Hamas à Amman et expulse Meshaal du pays. Meshaal s'installe au Qatar.

2001 - Il s'installe à Damas, en Syrie.

22 mars 2004 - Yassin, chef du Hamas, est tué par des frappes aériennes israéliennes.

23 mars 2004 - Le Dr Abdel Aziz Rantisi est désigné comme successeur de Yassin.

17 avril 2004 - Rantisi est tué par une frappe aérienne israélienne sur sa voiture. Meshaal se hisse au sommet de la direction du Hamas, aux côtés d'Ismail Haniya.

26 janvier 2006 - Le Hamas, qui participe pour la première fois aux élections parlementaires palestiniennes, remporte une victoire écrasante. Le Hamas remporte 76 sièges et le Fatah 43 sièges au Conseil législatif palestinien, qui en compte 132, ce qui lui donne la majorité.

14 juin 2007 - Après une semaine de batailles entre le Hamas et le Fatah, le Hamas prend le contrôle de Gaza.

18 avril 2008 - L'ancien président américain Jimmy Carter rencontre Meshaal à Damas, en Syrie.

27 décembre 2008 - Israël lance l'opération "Plomb durci", des frappes aériennes contre des cibles du Hamas à Gaza en représailles aux tirs de roquettes incessants contre le sud d'Israël. Une offensive terrestre débute le 3 janvier 2009.

18 janvier 2009 - LePremier ministre israélien Ehud Olmert déclare un cessez-le-feu unilatéral dans les combats à Gaza. Au cours du conflit, plus de 1 200 Palestiniens sont tués, ainsi que 13 Israéliens.

1er février 2009 - M. Meshaal rencontre le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei , et le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. À propos de l'opération "Plomb durci", il fait l'éloge de l'Iran : "La victoire du peuple de Gaza est un miracle de Dieu et la République islamique a certainement une part de responsabilité dans cette victoire.

4 mai 2011 - M. Meshaal et le président palestinien Mahmoud Abbas signent un accord de réconciliation dans le but d'unir les rivaux du Hamas et du Fatah.

Décembre 2011 - Le Hamas se range du côté de l'opposition dans la guerre civile syrienne, contre le président Bachar el-Assad. M. Meshaal abandonne le bureau du Hamas à Damas.

29 janvier 2012 - M. Meshaal effectue sa première visite officielle en Jordanie depuis son expulsion en 1999. Il rencontre le roi Abdallah II avec le prince héritier du Qatar, le cheikh Tamin Bin Hamad Al-Thani.

Février 2012 - M. Meshaal s'installe à Doha, au Qatar.

7 décembre 2012 - M. Meshaalse rend à Gaza. Àl'exception d'une brève visite en Cisjordanie en 1975, il s'agit de sa première visite dans les territoires palestiniens depuis qu'il a quitté la Cisjordanie en 1967. Nous ne reconnaîtrons jamais la légitimité de l'occupation israélienne", déclare-t-il, "et donc il n'y a pas de légitimité pour Israël, peu importe le temps que cela prendra, nous libérerons Jérusalem centimètre par centimètre, pierre par pierre. Israël n'a pas le droit d'être à Jérusalem".

2 avril 2013 - M. Meshaal est réélu président du bureau politique du Hamas.

6 mai 2017 - Haniya, le remplaçant de Meshaal, est élu par le Conseil de la Choura du Hamas.

12 avril 2021- Selon un porte-parole du mouvement islamiste palestinien Hamas, M. Meshaal est élu à la tête du bureau de la diaspora du groupe.

11 octobre 2023 - M. Meshaal appelle à une journée de protestation ou "Journée mondiale du djihad" dans tout le monde musulman le 13 octobre.

