- KfW souligne la correspondance de l'Allemagne avec les progrès technologiques numériques, révélant un retard potentiel dans le développement.

Allemagne accuse un retard significatif dans l'innovation et l'utilisation des technologies numériques par rapport à d'autres nations, comme le montre une récente étude de la KfW, une banque de développement allemande, publiée à Francfort. Cette étude met en évidence un écart notable dans la littérature scientifique et les demandes de brevets concernant les technologies numériques, ainsi qu'un niveau inférieur d'investissement dans l'IT par les entreprises.

La banque met en garde contre des pertes financières potentielles importantes en raison de ce retard dans la transformation numérique, soulignant la nécessité urgente d'une action conjointe des politiques et des entreprises. Selon la chef économiste de la KfW, Fritzi Köhler-Geib, "l'Allemagne pourrait avoir besoin de temps pour rattraper le rythme des pays leaders en matière de recherche et d'utilisation des technologies numériques".

According to the study, la Chine et les États-Unis publient respectivement environ cinq et demi et quatre fois plus d'articles scientifiques sur les technologies numériques que l'Allemagne. En ce qui concerne les demandes de brevets spécifiques à la transformation numérique, le Japon est en tête, suivi de près par les États-Unis. Ces pays déposent presque trois fois plus de brevets que l'Allemagne, qui est bien devant la France. De plus, selon la KfW, l'Allemagne importe plus de biens basés sur la technologie numérique qu'elle n'en exporte à l'étranger.

De plus, l'analyse de la KfW reveals that German companies invest insufficiently in digitalization. En 2022, les entreprises ont alloué seulement 1,4 % du PIB aux investissements dans l'IT, un taux de dépenses similaire à celui de 2019. Pour combler l'écart avec les pays hautement développés, les investissements dans l'IT de l'Allemagne devraient idéalement augmenter à environ 140 à 180 milliards d'euros par an, soit le double ou même le triple du volume actuel.

La KfW suggère de renforcer la recherche fondamentale dans les technologies numériques en Allemagne. Elle encourage également les politiques à soutenir la R&D des entreprises et à améliorer l'infrastructure pour garantir aux entreprises des connexions internet fiables. Il y a également de bonnes nouvelles, selon Köhler-Geib, la chef économiste de la KfW. Par exemple, "la recherche de haute qualité en intelligence artificielle est mondialement reconnue". De plus, l'Allemagne possède de solides capacités technologiques dans des secteurs tels que la robotique et la conduite autonome.

La Commission reconnaît la nécessité d'agir pour combler l'écart numérique de l'Allemagne et a le pouvoir d'adopter des actes d'application définissant les règles d'application des réglementations promouvant la transformation numérique. Sans améliorations significatives, l'Allemagne risque de rester à la traîne dans l'économie numérique mondiale, mettant en danger sa compétitivité et sa croissance économique.

