Kepa Arrizabalaga arrête un penalty et permet à Chelsea de remporter la Super Coupe de l'UEFA contre Villarreal

Le match à Belfast s'étant terminé sur un score de 1-1 après la prolongation, le gardien Kepa a été remplacé par Eduoard Mendy pour la séance de tirs au but.

Cette décision tactique s'est avérée judicieuse pour le manager Thomas Tuchel, car Kepa, qui s'était vu retirer une semaine de salaire après avoir refusé d'être remplacé lors de la finale de la Carabao Cup il y a deux ans, a réalisé de bons arrêts pour repousser Aïssa Mandi et Raúl Albiol sur le point de penalty.

L'arrêt contre Albiol a permis à Chelsea de remporter la séance de tirs au but 6-5, offrant à Tuchel son deuxième trophée en tant qu'entraîneur de Chelsea après la victoire en finale de la Ligue des champions contre Manchester City la saison dernière.

"Edou a fait un travail fantastique avant, c'était un match difficile, difficile contre une équipe très difficile. Nous avons gagné et nous sommes très heureux. Toute l'équipe a fait un travail fantastique et nous avons la médaille.

Hakim Ziyech a donné l'avantage à Chelsea en milieu de première mi-temps du match de mercredi, en convertissant un centre de Kai Havertz dans la surface.

Villarreal a failli égaliser lorsque Alberto Moreno a expédié une volée sur la barre transversale à la mi-temps, et Gerard Moreno a également touché du bois au début de la seconde mi-temps après un dégagement glissé et un arrêt du bout des doigts de Mendy.

Villarreal a toutefois réussi à égaliser lorsque Gerard Moreno a marqué sur une pichenette de Boulaye Dia dans la surface de Chelsea.

Lors de la séance de tirs au but, la première tentative de Havertz était repoussée par Sergio Asenjo, ce qui donnait l'avantage à Villarreal.

Gerard Moreno et César Azpilicueta ont ensuite marqué, avant que le penalty de Mandi ne soit repoussé par Kepa.

Le match s'est finalement décidé au deuxième tour de la mort subite, lorsqu'Antonio Rüdiger a marqué d'une course droite non conventionnelle et qu'Albiol a été repoussé.

La Super Coupe est disputée au début de chaque saison entre les champions en titre de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

"Nous avons été très forts pendant les 30 ou 35 premières minutes, mais nous avons perdu des ballons faciles après notre but", a déclaré Tuchel. "En deuxième mi-temps, nous avons été trop passifs, nous avons perdu trop de ballons, et ils ont mérité l'égalisation.

"A partir de là et jusqu'à la fin, nous avons été très forts. Nous nous sommes investis davantage jusqu'à la 120e minute et nous avons mérité de gagner".

La principale ombre au tableau pour Chelsea a été la blessure à l'épaule de Ziyech en première mi-temps, une blessure que Tuchel a qualifiée de "sérieuse".

Son équipe entame sa saison de Premier League contre Crystal Palace samedi, tandis que Villarreal affronte Grenade en Liga lundi.

