Kennedy Jr. soutiendrait aussi Harris pour le poste de gouverneur.

Robert F. Kennedy Jr. rejoint Trump et Harris dans la course à la présidence américaine. Le candidat indépendant traîne derrière les rivaux établis et pourrait échanger son soutien contre la meilleure offre.

Le candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. cherche apparemment un poste dans le cabinet en échange de son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris, selon le "Washington Post". Kennedy Jr. aurait demandé une réunion avec Harris pour discuter de sa proposition, mais il n'y aurait pas d'intérêt de son côté. "On nous a dit qu'ils n'ont pas intérêt à parler avec moi", a déclaré Kennedy au "New York Times".

La démarche de Kennedy, facilitée par des intermédiaires, suit une rencontre similaire avec le candidat républicain Donald Trump il y a un mois, où un rôle politique et un soutien ont été discutés - sans aboutir à un accord.

La campagne présidentielle de Robert F. Kennedy Jr., fils de l'ancien procureur général et candidat à la présidence Robert F. Kennedy, ne se déroule pas comme prévu. Depuis le retrait de Joe Biden de la course démocrate, ses chiffres de sondage nationaux ont diminué. Ses efforts pour lever des fonds ont également été moins fructueux récemment. Compte tenu de ces développements, les spéculations vont bon train sur la manière dont Kennedy pourrait quitter la course à la présidence.

Au fil des ans et des mois, Kennedy a attiré l'attention principalement en tant que théoricien du complot et sceptique des vaccins. Il a récemment affirmé qu'un ver avait mangé une partie de son cerveau, causant une perte de mémoire. Il a également fait la une des journaux avec une histoire sur la façon dont il a laissé un ourson écrasé par une voiture dans Central Park de New York il y a une dizaine d'années.

