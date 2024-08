- Kennedy déclare son intention de prononcer un discours.

Avec des murmures de soutien possible à Donald Trump lors de l'élection, le candidat à la présidence des États-Unis Robert F. Kennedy Jr., connu pour ses idées indépendantes, a organisé un discours pour vendredi. Le septuagénaire a pour objectif de "s'adresser au pays", selon son site web, en abordant la "situation historique actuelle" et sa "voie à venir". Kennedy prononcera son discours à Phoenix, en Arizona, où Trump a également prévu un événement de campagne le même jour (heure locale).

La vice-présidente de Kennedy, Nicole Shanahan, a soulevé l'idée d'une alliance avec l'ancien président Trump, qui vise à reprendre la Maison Blanche en tant que candidat républicain.

Selon des sources d'ABC News, Kennedy est tiraillé entre l'idée de se retirer de la course et de soutenir potentiellement Trump. Aucune décision définitive n'a été prise à ce sujet.

Lors d'une interview, Shanahan a évoqué deux options possibles pour l'équipe de Kennedy : soit continuer la course et craindre une victoire de la démocrate Kamala Harris le 5 novembre, soit soutenir Trump dès maintenant. Il est incertain dans quelle mesure la position de Shanahan reflète celle de Kennedy. Après ses commentaires, Trump a laissé entendre un rôle pour Kennedy dans son éventuelle administration s'il était élu.

En tant qu'activiste et avocat, Kennedy est connu pour son engagement en faveur de causes environnementales telles que l'eau potable. Récemment, however, il a été critiqué par les démocrates et les membres de sa famille pour promouvoir des théories du complot et s'associer à des politiciens extrémistes, malgré sa prétendue aversion pour les vaccins. Les sondages placent Kennedy en position d'outsider dans la course à la présidence, avec un soutien moyen d'environ 5 %. L'élection s'annonce serrée entre Trump et Harris, et la candidature de Kennedy inquiète à la fois les partis démocrate et républicain en raison de son potentiel à attirer un nombre significatif de votes. À ce stade, la candidature de Kennedy semble plutôt être un obstacle pour Trump, donc un retrait de la course pourrait être perçu comme une bonne nouvelle pour le parti républicain.

