- Kennedy approuve la stratégie de Trump: se concentrer sur les États swing

Le candidat à la présidence des États-Unis impartial, Robert F. Kennedy, connu pour sa position non partisane, a choisi de soutenir la figure de proue républicaine Donald Trump dans certains États disputés. Cette annonce a été faite lors d'un événement en Arizona, suivi peu après par une apparition de Kennedy à un meeting de Trump. Cette décision pourrait potentiellement avantager Trump dans sa compétition contre la candidate démocrate Kamala Harris lors de l'élection de novembre prochain, bien que l'ampleur de cet avantage reste incertaine.

Accueil du Public

Les partisans de Trump à Glendale ont accueilli Kennedy en scandant "Bobby, Bobby", son surnom affectueux. L'ancien président a reconnu Kennedy en exprimant son mécontentement face aux attaques précédentes de Kennedy pendant la campagne. "Mais c'est un individu remarquable", a déclaré Trump, mettant en avant leur objectif commun d'abolir l'établissement politique corrompu. Les partisans de Kennedy ont encouragé Trump à se joindre à eux. Kennedy a répliqué qu'il n'avait pas discuté des points de désaccord avec Trump, mais plutôt des valeurs et des préoccupations partagées.

Vives Critiques du Système

Kennedy a admis que Trump lui avait proposé un rôle dans son administration potentielle. Il a justifié principalement son soutien au républicain en raison de son mécontentement envers les démocrates, les accusant de manipuler la campagne par des moyens non démocratiques. Il a également critiqué vivement les médias américains, affirmant que leur couverture était biaisée et favorable aux démocrates.

Kennedy a indiqué son intention de retirer son nom du ballot dans les États contestés, mais cela pourrait ne pas être possible dans tous les cas en raison du délai court. Cependant, Kennedy a clarifié qu'il ne se retirait pas complètement de la course. Dans d'autres États, les électeurs pourraient toujours voter pour lui sans bénéficier ni à Trump ni à Harris, a-t-il expliqué.

Campagne peu Prometteuse

Le neveu de l'icône de l'ancien président John F. Kennedy, les chances de Kennedy à la présidence sont considérées comme minces, avec un sondage moyen d'environ 5%. Les démocrates et les républicains surveillent sa progression avec appréhension. La course entre Trump et Harris est serrée, et Kennedy pourrait potentiellement faire pencher la balance des votes des deux côtés. Les sondages actuels suggèrent que sa candidature pourrait plus probablement nuire à Trump. Le soutien de Kennedy pourrait potentiellement atténuer le risque d'une base de votants conservateurs fragmentée dans les États cruciaux, ce qui serait bénéfique pour Trump.

États Cruciaux

La décision de Kennedy est importante en raison du système électoral complexe des États-Unis. Bien que la plupart des États penchent lourdement vers les républicains ou les démocrates, quelques-uns sont très contestés. Des courses serrées sont attendues dans des États comme la Pennsylvanie, l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord et le Wisconsin.

En novembre, les électeurs détermineront la composition du Collège électoral de 538 membres, qui élit finalement le président. Pour remporter la victoire, les candidats doivent obtenir au moins 270 grands électeurs. La majorité au Collège électoral, et non la majorité de votes nationale, est déterminante. Le nombre de grands électeurs par État est basé approximativement sur sa population. Dans la plupart des États, le vainqueur remporte tous les grands électeurs - même avec des victoires minimales.

Des rumeurs de retrait de Kennedy avaient déjà circulé. Sa colistière pour la vice-présidence, Nicole Shanahan, avait suggéré une alliance avec Trump. Simultanément, des rumeurs circulaient sur le manque de fonds de leur campagne.

Kennedy possède une ascendance politique pro

