Kendrick Lamar est choisi pour jouer le rôle principal du spectacle de l'intervalle du Super Bowl 2025.

Lamar a fait savoir dimanche via ses plateformes de médias sociaux, ainsi que la NFL, qu'il nous honorera de sa présence de manière significative.

"La musique rap reste le genre le plus influent, et je suis là pour rappeler au monde pourquoi ils ont fait le bon choix", a-t-il déclaré ce jour-là.

Le Super Bowl LIX est prévu pour le 9 février 2025, se déroulant à La Nouvelle-Orléans et diffusé sur FOX.

La NFL, ainsi que Roc Nation et Apple Music, ont annoncé cet événement majeur lors du premier dimanche de la saison régulière 2024-2025.

Lamar a fait sa première apparition sur la scène du spectacle de la mi-temps du Super Bowl lors de sa performance de 2022 aux côtés d'Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige et 50 Cent.

Cette fois-ci, however, il sera la tête d'affiche, captivant des millions de téléspectateurs chaque année.

Jay-Z, PDG de Roc Nation, a décrit Lamar comme un "artiste et performer exceptionnel d'une génération" dans un communiqué, saluant sa capacité à influencer la culture à l'échelle mondiale.

"Sa passion pour le hip-hop et la culture sous-tend sa vision créative, et il a une capacité inégalée à remodeler et à influencer la culture dans le monde entier", a poursuivi Jay-Z.

Lamar est largement reconnu comme l'un des plus grands talents du hip-hop. Il a remporté 17 Grammy Awards et a reçu un prix Pulitzer pour son album "Damn" de 2017, ce qui en fait le premier musicien non classique et non jazz à remporter cette distinction prestigieuse.

En 2022, il a sorti son cinquième album studio, intitulé "Mr. Morale & the Big Steppers", suivi de son single à succès "Like That", en featuring de Future et Metro Boomin, qui a maintenu la première place du classement Billboard Hot 100 pendant trois semaines consécutives. Son titre "Not Like Us", sorti lors de sa célèbre querelle avec le rappeur Drake, a même occupé la première place du classement pendant deux semaines consécutives.

L'an dernier, Usher a assuré la tête d'affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl avec un voyage de 13 minutes dans le temps, ce qui en a fait la performance de la mi-temps la plus regardée de l'histoire, selon Billboard, avec une moyenne de 123,4 millions de téléspectateurs. Le set de Rihanna en 2023 est arrivé deuxième, avec un public de 121 millions de téléspectateurs.

Le match passionnant du Super Bowl LVIII entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers a attiré un record de 100 millions d'Américains, ce qui en fait la diffusion télévisée américaine la plus regardée de l'histoire, selon CBS.

